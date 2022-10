L’azienda Freschi e Vangelisti rinforza la partnership con la società di volley Arnopolis.

Una nuova conferma quella dell’azienda casentinese Freschi e Vangelisti già sponsor ufficiale della società di volley Vbc Arnopolois, che in questa stagione ha incrementato il proprio impegno.

La partnership prevede, come novità principale, la realizzazione delle nuove tute di gara per la squadra OmacActive cnc impegnata nel campionato nazionale, con l’inserimento del logo aziendale nelle divise.

Il sodalizio nasce dalla condivisione degli stessi valori quali rispetto, passione e lavoro di squadra, ma soprattutto dalla consapevolezza di quanto sia importante per il territorio incrementare e sostenere una realtà come quella di Arnopolis che oggi vede oltre 100 iscritti.

“Siamo orgogliosi di aver rinnovato e rafforzato la collaborazione con una vera e propria eccellenza del territorio come Freschi e Vangelisti – ha sottolineato Fabio Mangani presidente della società e Title sponsor – siamo convinti che la nostra realtà sia un’opportunità per il territorio e ringraziamo Denise e Vangelisti e Stefano Freschi per il sostegno e per la condivisione dei nostri valori”.

“La nostra azienda ha profonde radici in Casentino perché io e Stefano siamo casentinesi di nascita e qui abbiamo voluto mettere le nostre radici e sviluppare il nostro business – ha dichiarato Denise Vangelisti – dobbiamo molto al nostro territorio e moltissimo dobbiamo alle persone che ci vivono. La loro passione edil loro attaccamento al lavoro hanno fatto e continuano a fare della Freschi & Vangelisti un’azienda dinamica e competitiva a livello internazionale. Investire sui giovani, sulla scuola, sullo sport e sulla cultura è una delle nostre priorità aziendali, in nome nostro ma sopratutto a nome di tutti i nostri collaboratori che hanno in casentino casa e famiglia”.