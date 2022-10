Giovedì prossimo 3 novembre, i tecnici di Nuove Acque eseguiranno lavori di manutenzione alla rete idrica di Monte San Savino.

Per questo motivo, dalle 9.00 alle 14.00, sarà temporaneamente interrotta l’erogazione idrica in via delle Macine, via XXV Aprile, via della Costituzione, via 2 Giugno, strada vecchia comunale di Alberoro, SP dell’Infernaccio, via S. Cristina, loc. Poggio al Vento, strada delle Prata, loc. Griccena, via Aretina, via A. Ficai, via Milaneschi, via M. D’Antona, loc. Granaio e Giardinello.

Al ripristino del servizio, si potranno verificare lievi e temporanei fenomeni di torbidità, che potrebbero protrarsi anche alla giornata successiva.