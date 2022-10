Laurea magistrale Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni. Incontro al Pionta

Incontro di orientamento alla

Laurea magistrale Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni

19 ottobre, ore 15.00 al Campus del Pionta – Arezzo

Si terrà mercoledì 19 ottobre, presso la palazzina ex-RAM del campus universitario del Pionta ad Arezzo, la presentazione del Corso di Laurea magistrale “Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni”.

L’incontro avrà inizio alle ore 15 nell’aula 30 della palazzina (viale Cittadini 33), e potrà essere seguito anche da remoto.

Saranno illustrate le modalità di accesso, le attività didattiche e gli sbocchi occupazionali del Corso di laurea magistrale dell’Università di Siena. Il percorso formativo, di durata biennale, permette di formare professionisti capaci di lavorare nell’ambito della consulenza alle persone e alle organizzazioni, della formazione aziendale, della gestione delle risorse umane, del project management. L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Scienze Sociali, politiche e cognitive, sede di Arezzo.

Le iscrizioni al corso sono aperte: la procedura per la valutazione dei requisiti di ingresso, come per gli altri corsi di laurea magistrale ad accesso non programmato, è disponibile fino al 20 dicembre, sulla Segreteria online, con accesso dal sito di Ateneo.

Informazioni sull’incontro sono pubblicate all’indirizzo www.unisi.it/eventi/incontro-scienze-formazione.