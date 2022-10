Laterina: deliberata la costruzione della nuova RSA con una capacita’ ricettiva di 80 posti

APPROVATA A MAGGIORANZA L’ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELL’ “RSA LA TABACCAIA” DI LATERINA – MINORANZA ASTENUTA

Nel Consiglio Comunale di ieri sera è stata approvata la Delibera di adozione del piano attuativo inerente la demolizione e la ricostruzione della “Tabaccaia Boutourline” di Laterina, che verrà adibita ad RSA con una capacità ricettiva di 80 posti, consentendoci quindi di recuperare un vecchio volume esistente e riqualificando l’intera area a valle del centro storico del Paese.

Il Sindaco Simona Neri “La struttura sarà un nuovo punto di riferimento e di accoglienza di anziani non autosufficienti e supporto del servizio assistenziale locale, ma rappresenta anche un importantissimo intervento promotore di rilancio occupazionale dal momento che tante e differenti figure professionali vi troveranno impiego con ripercussioni positive sull’economia dell’intera area.”

Il progetto prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione finalizzate al miglioramento della sicurezza del tratto della SP2 Vecchia Aretina antistante l’RSA dal momento in cui la sua realizzazione comporterà un incremento del traffico sia pedonale che carrabile. Lungo via Vecchia Aretina si vedrà la realizzazione di un tratto di marciapiede attraverso il tombamento del fosso esistente; il tratto verrà opportunamente illuminato ed integrato da un’area sosta per gli autobus collocata in prossimità all’accesso principale della nuova struttura.

La tabaccaia è stata costruita nei primi anni del ‘900 con lo sviluppo della tabacchicoltura a Laterina, attività favorita dalle particolari condizioni climatiche e dalla disponibilità di grandi estensioni di terreno, rimase attiva fino agli anni ’80. Questo recupero si pone l’obbiettivo di mantenere per quanto possibile inalterati i caratteri morfologici e tipologici di un edificio che appartiene al patrimonio di edilizia storica ed è parte integrante della memoria storica della Comunità di Laterina: a questo scopo tra le opere di urbanizzazione si prevede anche di riqualificare la strada Upina che rappresenta un percorso storicizzato di collegamento con il centro della frazione di Laterina ancora oggi riportato nella cartografia catastale.