L’architetto Sorge: la stazione Medioetruria a Rigutino e’ quella di Ristradella

Al responsabile di redazione del giornale “Informarezzo”

Le invio in allegato la mia lettera che dimostra che il sito di Rigutino per la stazione Medioetruria, è in realtà quello di Ristradella già proposto dal sottoscritto nel gennaio del 2009, al Comune di Arezzo.

lo sottoscritto Arch. Vincenzo Sorge di Arezzo, sono ad informarLa che il sito della stazione Medioetruria a Rigutino, è in realtà quello proposto con il nome di Ristradella, come si evince dalla cartografia allegata, ed è stato da me presentato nel Gennaio 2009 a tutti gli enti preposti, e reiterato più volte nel corso degli anni. Quindi la paternità dell’idea di stazione AV in questo sito, è del sottoscritto. Sono a specificare che loc. Ristradella, è l’unico sito del Comune di Arezzo, dove i binari della linea Lenta e della Linea Veloce sono paralleli e distanti circa mi 100, e tale

particolarità fa parte integrante e fondamentale dell’idea di progetto, che il sottoscritto ha presentato nel Gennaio 2009, e reiterato nel 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

2022.

Naturalmente l’idea di progetto, è protetta dalla Leggi Italiane che difendono il diritto d’autore.

Ringrazio dell’attenzione e saluto.

Arezzo, 18/10/2022

Arch. Vincenzo Sorge

