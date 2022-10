L’amministrazione comunale dà il benvenuto agli studenti californiani ospiti del Santa Chiara Study Centre.

Rimarranno fino al prossimo mese di novembre i 21 studenti californiani ospiti del college americano santa Chiara che nei giorni scorsi hanno incontrato l’amministrazione comunale rappresentata, per l’occasione, dal sindaco Mario Agnelli e dall’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi. Apprezzamento da parte dei ragazzi per il caloroso incontro e per l’avvicinamento e l’accoglienza dimostrata dall’amministrazione e dai castiglionesi. “L’arrivo degli studenti americani rappresenta una ventata di primavera, un ritorno alla normalità” dichiara l’assessore Lachi. Il gruppo, come detto, proviene dalla California e più precisamente dal Politecnico Cal Poly Pomona, nella contea di Los Angeles e studia architettura del paesaggio. Durante l’incontro il sindaco Agnelli ha chiesto agli studenti se prima di partire gli inviano dei feedback sul loro soggiorno nella cittadina castiglionese. “E’ sempre interessante vedere la propria città con gli occhi degli ospiti si possono scoprire pregi e difetti prima nascosti. Auspico per il futuro il ritorno dei giovani studenti stranieri perché l’incontro tra più culture è sempre importante perché aiuta a progredire e rinnovarsi” conclude l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.