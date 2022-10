L’Alga Atletica Arezzo vince le Esordiadi 2022

La società ha trionfato nella classifica generale del circuito provinciale rivolto ai nati tra il 2011 e il 2016

Cinque atleti dell’Alga Atletica Arezzo hanno gareggiato al Trofeo delle Province con la rappresentativa aretina

AREZZO – L’Alga Atletica Arezzo è la prima società delle Esordiadi 2022. Il circuito provinciale rivolto agli atleti nati tra il 2011 e il 2016 si è sviluppato per l’intera stagione attraverso sei tappe che hanno vissuto la loro conclusione con la finale a Badia Agnano e che hanno visto centinaia di bambini confrontarsi in un variegato programma tra corsa, salti e lanci. Questo percorso ha permesso di stilare una doppia graduatoria, individuale e di squadra, che è stata la base per procedere alle premiazioni conclusive di tutti i protagonisti delle Esordiadi.

Una particolare emozione è stata vissuta proprio dai giovani dell’Alga Atletica Arezzo che, al termine del circuito, hanno trionfato nella classifica generale e sono così risultati come il miglior gruppo di Esordienti della provincia. Questo risultato certifica la qualità di un movimento che in alcune tappe ha schierato oltre cento bambini nelle diverse fasce d’età e che vanta dunque un buon livello di preparazione in virtù del lavoro svolto allo stadio di atletica “Tenti” da uno staff tecnico qualificato formato da Elisa Boncompagni, Filippo Ballotti, Caterina Corti, Elena Marraghini, Arianna Mirelli, Barbara Perez e Chiara Salvagnoni. Le classifiche individuali, invece, hanno premiato Gabriele Serafini che si è piazzato primo tra gli Esordienti B, Sara Arniani e Anna Salvini che sono arrivate seconde rispettivamente tra le Esordienti A e tra le Esordienti C, e Isabel Duranti che ha chiuso la stagione al terzo posto tra le Esordienti C. Piero Stanganini, infine, ha meritato il secondo posto tra gli Esordienti C nella speciale graduatoria del Valli Aretine Trail Cup.

Cinque giovani atleti dell’Alga Atletica Arezzo, nel frattempo, sono stati convocati dalla rappresentativa di Arezzo per partecipare alla finale regionale del Trofeo delle Province della categoria Ragazzi 2009-2010. Il miglior risultato porta la firma di Filippo Misuri che si è piazzato quinto nella classifica toscana in virtù dei risultati raggiunti in una combinazione di quattro discipline tra 600 metri, 60 ostacoli, salto in alto e lancio del vortex, ma positive indicazioni sono arrivate anche dagli altri atleti convocati per l’evento: Duccio Sandroni (secondo nel vortex e sesto nei 600 metri), Stella Arniani (settima nel vortex), Francesco Tortorelli (ottavo nel salto in alto), Gemma Fabbriciani e Flavia Matteucci. Questi piazzamenti hanno contribuito al quinto posto raggiunto dalla squadra di Arezzo nella classifica complessiva dell’evento.