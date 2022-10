L’Alga Atletica Arezzo archivia la stagione ai Campionati Regionali Ragazzi

Il miglior risultato raggiunto a Lucca dagli atleti aretini è il quarto posto nella staffetta maschile 4×100

Questa gara ha chiuso un anno positivo con soddisfazioni anche a livello nazionale e internazionale

AREZZO – I Campionati Regionali Ragazzi hanno chiuso la stagione di gare dell’Alga Atletica Arezzo. La più importante manifestazione toscana rivolta ai nati nel biennio 2009-2010 si è svolta a Lucca e si è sviluppata attraverso un confronto nelle diverse discipline di corsa, salti e lanci a cui erano presenti anche dieci atleti della società aretina che sono riusciti a ben figurare tra bei piazzamenti e record personali.

Il miglior risultato è arrivato nella staffetta maschile 4×100 con la squadra formata da Riccardo Maccari, Duccio Sandroni, Alessandro Segantini e Francesco Tortorelli che si è fermata al quarto posto a un passo dal podio con 54.60 secondi, mentre la staffetta femminile 4×100 è arrivata sesta con 59.87 secondi con Stella Arniani, Aurora Bondi, Anna Bigiarini e Flavia Matteucci. Un quinto posto è invece arrivato nel salto in lungo con Gemma Fabbriciani che, con 4.20 metri, ha siglato il proprio record personale, poi gli altri piazzamenti di rilievo sono stati il sesto posto di Tortorelli nel salto in lungo con 4.61 metri, il settimo posto di Sandroni nei 1.000 metri con record personale di 3:08.15 minuti e il tredicesimo posto di Arniani nel salto in alto con record personale di 1.36 metri. La squadra dell’Alga Atletica Arezzo presente ai Campionati Regionali Ragazzi era, infine, completata da Niccolò Giabbanelli.

Questa prova ha chiuso il calendario di gare del 2022, con la società aretina che vivrà ora una lunga fase di preparazione in vista della nuova stagione che prenderà il via con il tradizionale Meeting Nazionale di Ancona di gennaio. L’Alga Atletica Arezzo può così archiviare un anno particolarmente emozionante che è stato caratterizzato da molte soddisfazioni anche a livello nazionale e internazionale raggiunte con atleti di diverse età e diverse specialità, tra cui spicca la vittoria di Nicholas Gavagni della medaglia di bronzo nel salto in lungo all’EYOF – Festival Olimpico della Gioventù Europea con la nazionale italiana. I Campionati Italiani Cadetti per Rappresentative Regionali hanno invece visto festeggiare Lorenza De Silva che he centrato il terzo posto con la maglia della Toscana nella staffetta 4×100, inoltre Chiara Salvagnoni è arrivata quarta nel getto del peso ai Campionati Italiani Promesse e Federico Rubechini si è piazzato quinto nel salto in alto ai Campionati Italiani Juniores. Un doppio tricolore, infine, è stato festeggiato dall’Alga Atletica Arezzo al Campionato Nazionale Libertas con Luca Asprella Libonati che si è imposto nel salto in alto tra gli Allievi e con la stessa Salvagnoni che ha trionfato nel getto del peso. «Abbiamo vissuto una stagione lunga e impegnativa – spiega Gloria Sadocchi, tecnico e dirigente della società, – ma allo stesso tempo particolarmente ricca in termini di risultati e soddisfazioni. L’ultimo anno ha visto molti atleti del nostro settore giovanile emergere a livello regionale, nazionale e internazionale, confermando la bontà del lavoro svolto con bambini e ragazzi dalla nostra scuola di atletica leggera».