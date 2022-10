CORSI DI TEATRO di LABORATORI PERMANENTI 2022/23

Direzione artistica e didattica Caterina Casini

Prende il via il corso di LETTURA AD ALTA VOCE, 10 novembre ore 19.00

Laboratori Permanenti prosegue l’attività didattica in Valtiberina proponendo una serie di corsi per professionisti e principianti.

I corsi di teatro hanno già preso il via dando, così, avvio al nuovo anno accademico.

Adesso è la volta del corso di LETTURA AD ALTA VOCE

Si tratta di un ciclo di lavoro di 12 incontri dedicato ad appassionati della lettura ad alta voce, giovani interessati alla recitazione, insegnanti per coniugare il valore formativo della lettura con la consapevolezza che essa sia un piacere da condividere e uno strumento in grado di favorire il pensiero critico.

I partecipanti, guidati da Caterina Casini, saranno invitati a confrontarsi con pagine della letteratura internazionale.

Sperimenteranno come attraverso la voce si possa far vivere la struttura di una lingua, come si possano trasmettere emozioni attraverso la conoscenza della respirazione e della tecnica vocale, come la comunicazione verbale coinvolga il corpo.

Questo lavoro, importante per docenti, oratori, artisti e aspiranti attori che vogliono approfondire l’uso della vocalità, permette la costruzione di una metodologia utile a chi si occupa di comunicazione e a chi vuole partecipare a letture pubbliche.

Il primo incontro si terrà giovedì 10 novembre alle ore 19.00 presso lo spazio Campaccio di Sansepolcro.

PER INFO E ISCRIZIONI

Tel. 338 3315724

Tel. 379 125356 (chiamando da lun. al ven. dalle ore 9.00 alle 13.00 o tramite whatsapp)

Mail: laboratoripermanenti.promotion@gmail.com