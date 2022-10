La vicenda del centro di Laterina e dei profughi: la presentazione del libro di Varutti in Consiglio Comunale

Si terrà sabato 29 ottobre alle 17 nella sala consiliare, organizzata dalla Presidenza del Consiglio Comunale, la presentazione del libro “La patria perduta. Vita quotidiana e testimonianze sul Centro raccolta profughi Giuliano Dalmati di Laterina 1946 – 1963” (Aska, Firenze).

Interverranno: il presidente del Consiglio Comunale Luca Stella, l’autore Elio Varutti, membro dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Udine, Bruno Bonetti vicepresidente della stessa sezione di Udine e Claudio Ausilio di ANVGD Arezzo.

Si tratta di 192 pagine, disponibili anche in formato e-book, che raccolgono in 37 interviste anni di vita quotidiana e di incontro-scontro tra popolazione locale e profughi, fino alla completa integrazione di questi ultimi grazie a matrimoni misti, occupazione lavorativa, comune fede religiosa e assegnazione di case popolari.

A perdere la patria, dopo la seconda guerra mondiale, sono stati i cittadini italiani di Fiume, Pola e Zara e una parte di quelli di Gorizia e Trieste. Le loro terre, le loro case e i loro averi sono diventati jugoslavi come saldo dei danni della guerra. In 350.000 sono stati cacciati o se ne sono andati, per riversarsi nel resto d’Italia, con la paura delle foibe. Molti transitarono per i Centri raccolta profughi (Crp).

Quello di Laterina, dal 1941 al 1943, sotto il fascismo, era un campo di concentramento di prigionieri inglesi, sudafricani e canadesi. Sottoalimentazione e scarsa igiene nelle baracche provocarono nei 2.500-3.000 reclusi varie malattie debilitanti, come dissenteria e tifo. Dopo la liberazione, avvenuta nel 1944 da parte dell’VIII armata britannica, si è trasformato fino al 1946 in un campo di concentramento di tedeschi e repubblichini catturati al nord. Dal 1946 al 1963, per ben diciassette anni, ha funzionato come campo profughi per italiani in fuga dai territori assegnati alla Jugoslavia a seguito del trattato di pace del 10 febbraio 1947. Parliamo, insieme ad alcuni sfollati dalle ex colonie italiane, di 10.000 persone. Un alto tasso di suicidi si è registrato tra i più anziani.