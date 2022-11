La terza edizione del Foiano Book Festival si prepara a partire

Programma e cambiamenti delle prime giornate – sabato 5 e domenica 6 novembre 2022

Problemi di salute fermano Pupi Avati. Staff al lavoro per individuare una nuova data

Confermati tutti gli altri ospiti e nuove sorprese

Il festival è pronto e si avvicina l’inizio della terza edizione con alcune modifiche al programma.

Per problemi di salute non potrà essere al giorno dell’inaugurazione il Maestro Pupi Avati che da qualche ora è in ospedale per degli accertamenti. L’organizzazione augura al Maestro una pronta guarigione e sta già lavorando per recuperare al più presto la data, contemporaneamente si sta lavorando a dei “Fuori programma” con alcuni nuovi ospiti che hanno dato la loro adesione al cartellone degli eventi e che verranno svelati nei prossimi giorni dagli organizzatori.

Apertura sabato 5 novembre alle 17 con Marco Bonini attore, insegnante ed educatore che arriva al Foiano Book Festival per raccontare la sua ultima fatica letteraria edita per La Nave di Teseo “L’arte dell’esperienza”, dove, attraverso la sua esperienza di attore affronta il tema della recitazione “come una dimensione multiforme e composita, che riguarda anche altri ambiti della vita fuori dal palcoscenico”. Bonini ha nella sua carriera una lunga serie di successi tv in grandi serie come “Commesse”, “Don Matteo”, “La dottoressa Giò”, “Un posto al sole”, “Un medico in famiglia” e “Cuori”. Nel cinema tra i vari titoli da ricordare Smetto quando voglio – Masterclass e Smetto quando voglio – Ad honorem.

Alle 18 salirà sul palco Mauro Pagani per raccontare la sua autobiografia “Nove vite e dieci blues” (Bompiani). Polistrumentista, compositore e produttore, nel 1970 ha fondato la Premiata Forneria Marconi (PFM) con cui ha lavorato fino al 1977. Pagani ripercorrerà la sua straordinaria carriera e le collaborazioni con artisti come Roberto Vecchioni, Francesco Guccini, Luciano Ligabue, Ornella Vanoni e il suo grande sodalizio artistico con Fabrizio De André. Con Faber ha infatti stretto un’amicizia profonda e una collaborazione artistica durata ben quattordici anni.

Domenica 6 novembre il programma prevede tre appuntamenti: alle 16 Don Marco Pozza, cappellano presso il carcere di massima sicurezza di Padova, editorialista di “Avvenire” e scrittore, presenta il suo ultimo libro “Chi dorme non piglia Cristo” (ed. Rizzoli). Alle 17.00 in scena il criminologo Antonio Fusco con “Io sono l’indiano” (Nero Rizzoli Editore) il suo ultimo libro che dà il via alla nuova serie incentrata sulla figura di Massimo Valeri, poliziotto acuto e indipendente.

Si chiude alle 18 con Enrico Galiano, insegnante in una scuola di periferia, ha creato la webserie “Cose da prof” che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su FB, dando il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it. Il suo ultimo libro è “Scuola di felicità per eterni ripetenti” (Garzanti).

Iniziative collaterali del Festival la mostra fotografica-digitale “Pier Paolo Pasolini Pensieri Parole” una performance dell’artista Remi Picó dedicata al Poeta nel centenario della nascita a cura di Massimo Magurano e la mostra “Rigorosamente analogico” nell’ambito di Foiano Fotografia dedicata alla fotografia d’autore a cura del Fotoclub Furio del Furia.

Il Foiano Book Festival è organizzato dal Comune di Foiano della Chiana con la direzione artistica di Anna Cherubini, il Patrocinio della Regione Toscana ed il sostegno della Banca Popolare di Cortona ed in collaborazione con le librerie Libri Parlanti di Castiglion del Lago, Libreria Nocentini di Cortona e la Cartolibreria La Piramide di Foiano della Chiana.

Cuore del festival saranno le spettacolari sale della Galleria Furio del Furia e della Carbonaia.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito.