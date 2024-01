La Sinistra per San Giovanni Valdarno abbandona le Liste Civiche: Rinnovamento e Riflessioni in Vista delle Elezioni Amministrative”

San Giovanni Valdarno – Nella scia delle manovre politiche in vista delle elezioni amministrative del Comune di San Giovanni Valdarno, fissate per giugno prossimo, la Sinistra per San Giovanni ha annunciato ufficialmente la sua decisione di abbandonare le Liste Civiche. L’annuncio segue da vicino le recenti trattative tra il centrodestra e le liste civiche locali, delineando la prospettiva di un accordo in vista del prossimo appuntamento elettorale.

L’articolo di Marco Corsi, datato 2 gennaio 2024, ha riportato le prime indiscrezioni sulla possibile alleanza tra il centrodestra e le liste civiche sangiovannesi. Tuttavia, la Sinistra per San Giovanni ha espresso disaccordo con questa prospettiva, decidendo di interrompere la collaborazione con le Liste Civiche. Una delle principali preoccupazioni della Sinistra per San Giovanni risiede nell’ipotesi di accordi che prevedano l’inclusione dei simboli dei tre partiti del centrodestra nelle liste civiche.

Va ricordato che in occasione delle ultime elezioni provinciali, la Sinistra per San Giovanni aveva già espresso perplessità sulla scelta di schierarsi con il candidato Polcri, definendo l’intera operazione come un affare di Palazzo, dove i cittadini non erano i votanti principali, ma piuttosto i consiglieri comunali. Questo episodio sembra aver contribuito a creare un clima di sfiducia nei confronti del sistema politico, alimentando la tendenza sempre più diffusa di disinteresse da parte dei cittadini verso le urne.

Nell’annuncio della sua uscita dalle Liste Civiche, la Sinistra per San Giovanni ha sottolineato la necessità di un profondo ripensamento della sinistra stessa, focalizzandosi sulla forza dei principi e sulla credibilità delle persone. Un appello a riformisti e radicali, vecchi e nuovi, è stato lanciato affinché si eviti il regresso di un patrimonio di conquiste e si intraprenda una nuova strada che valorizzi il lavoro, orienti l’innovazione per una crescita inclusiva e sostenibile e ridia dignità alle istituzioni.

Un pensiero emblematico è stato condiviso citando Pietro Nenni: “La politica non si fa con i sentimenti… Figuriamoci con i risentimenti.” Questa frase sottolinea la necessità di adottare approcci razionali e costruttivi nel fare politica, evidenziando l’importanza di superare divergenze e lavorare per il bene comune.

In conclusione, il 15 gennaio 2024 segna un punto di svolta per la Sinistra per San Giovanni Valdarno, che decide di distaccarsi dalle Liste Civiche per delineare una propria strada basata sui principi fondamentali della sinistra e sulla volontà di rigenerare la fiducia della comunità nel processo politico. Resta da vedere quali saranno gli sviluppi successivi e come questa decisione influenzerà il panorama politico locale in vista delle elezioni amministrative.