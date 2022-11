La settimana delle Residenze Digitali e la prova aperta di Laura Gazzani a Sansepolcro

DALL’8 AL 13 NOVEMBRE LE RESTITUZIONI DEI PROGETTI SOSTENUTI DAL BANDO DELLE RESIDENZE DIGITALI

Si rinnova, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento con la Settimana delle Residenze Digitali, che si svolge online dall’8 al 13 novembre e che prevede le restituzioni dei progetti selezionati attraverso la terza edizione del bando delle residenze digitali.

Sei progetti artistici pensati e realizzati per l’ambiente digitale.

La montagna del sapone, progetto di Christina G Hadley composto da un film animato in CGI basato su un concept album musicale, un sito web, un server discord e un videogame esplorativo.

Toxic Garden – Dance Dance Dance di Kamilia Kard, performance partecipativa online che si svolge su Roblox.

Hello World! di ultravioletto indaga il dualismo tra la vita e la morte attraverso un videogioco che offre agli utenti un’esplorazione interattiva in multiplayer.

Still Walking, on air di BOTH Industries, performance live multimediale che, con un tocco ironico e surreale, cattura istantanee fittizie del mondo digitale contemporaneo.

Them di gruppo nanou esplora il linguaggio coreografico attraverso l’uso di action cam, così che lo sguardo e la dinamica della ripresa diventino l’oggetto della performance.

Drone tragico. Volo sull’Orestea da Eschilo a Pasolini di Teatrino Giullare, web serie teatrale il cui soggetto è tratto dall’Orestea di Eschilo, a partire dalla traduzione di Pier Paolo Pasolini.

Il progetto è ideato e promosso dal Centro di Residenza della Toscana (Armunia – CapoTrave/Kilowatt), in partenariato con l’Associazione Marchigiana Attività Teatrali AMAT, il Centro di Residenza Emilia-Romagna (L’arboreto – Teatro Dimora│La Corte Ospitale), la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse di Genova, l’Associazione Zona K di Milano, Fondazione Piemonte dal Vivo/Lavanderia a Vapore e Fondazione Romaeuropa.

L’ingresso a ciascuna delle restituzioni ha un costo di 3€.

Laura Gazzani è in questi giorni a Sansepolcro per lavorare al suo nuovo progetto: WALTER, con Nicolò Giorgini e Francesca Rinaldi, produzione di Anghiari Dance Hub. Per l’occasione l’artista incontrerà gli studenti dell’Istituto professionale Buitoni e del Liceo Artistico Giovagnoli di Sansepolcro, gli allievi di Tedamis, della Scuola comunale del Teatro di Sansepolcro e della scuola di ballo Asso di cuori.

La prova aperta al pubblico al termine della residenza artistica sarà venerdì 11 novembre alle 21, al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro.

Walter è un walzer futuristico.

Due corpi e una regola danzano insieme per ricreare l’incanto, immersi nello stesso spazio e nello stesso tempo, uniti dall’1-2-3.

Come in una corte aristocratica o in una ballroom popolare, intrighi, amori e incontri nutrono lo spazio. L’aspetto umano si svela in un perimetro fantastico e circolare, dove la ridondanza dei movimenti è condivisa con chi guarda. Una ripetizione che aiuta l’opera a ricreare l’incanto perduto di un passato affezionato alle fiabe. Walter gira gira gira e non si ferma più.

Il progetto è vincitore del bando Danza Urbana XL 2022.

Laura Gazzani pone al centro della sua ricerca la relazione fra il performer, l’ambiente in cui è immerso e lo spettatore, rendendo la performance un luogo di incontro in cui vivere un’esperienza di continua negoziazione tra ciò che appare e ciò che accade. Nel 2019 co-crea “Flying Carpet”, un progetto che indaga strategie di sostenibilità per la professione del dance artist nel sistema danza italiano. “PEDRO” è il suo primo solo coreografico.