“La Giunta intervenga per risolvere i disservizi del trasporto pubblico locale”

“La querelle sulla nuova organizzazione del trasporto pubblico locale è sbarcata finalmente in Consiglio Comunale. E questo grazie a Scelgo Arezzo che ha promosso un’interrogazione dove abbiamo denunciato i molti disservizi sorti dopo l’11 settembre scorso.

I problemi per i residenti delle frazioni e per gli studenti e genitori sono diventati un elenco interminabile. A proposito di frazioni, abbiamo potuto cogliere il polso della situazione partecipando a Puglia a un’assemblea di cittadini. La sensazione prevalente, oltre alla rabbia, era di sbigottimento: ma com’è stato possibile che da un giorno all’altro sia sparito un servizio?

La risposta dell’assessore Casi è stata come al solito generosa e per lui teniamo aperta una linea di credito in virtù dell’impegno che ci sta mettendo. Tuttavia le soluzioni restano urgenti e non possono attendere. Così come non può attendere la presa d’atto di avere commesso errori grossolani e vistosi”.