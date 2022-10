La giovane aretina Arianna Gallo porta Giannini, Tardelli, Bassi, Merlino, Pamparana e tanti altri a Chianciano Terme

Giannini, Tardelli, Bassi, Merlino, Pamparana e tanti altri al Premio Scudo Chianciano Terme

Al Centro Congressi Excelsior sabato 22 ottobre dalle 17. Ingresso libero. Tra i premiati anche Governale, Palmese, Luglio e Santangelo. La seconda edizione condotta da Alessandro Greco. Colonna sonora della Fanfara dei Carabinieri



La seconda edizione del Premio Scudo, promossa dall’associazione culturale Sicurart presieduta da Guido Albucci e organizzata da Arianna Gallo, si aprirà sabato 22 ottobre alle ore 17 al Centro Congressi Excelsior di Chianciano Terme con una tavola rotonda sul tema “La cultura strumento indispensabile per vincere le mafie”. Il giornalista Rai Valter Rizzo dialogherà con alcuni testimoni d’eccezione quali il generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Governale, il procuratore di Livorno Ettore Squillace Greco ed il sacerdote campano don Tonino Palmese, da sempre in strada e a fianco di chi è vittima della criminalità organizzata. A seguire, condotta da Alessandro Greco, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti all’icona del cinema Giancarlo Giannini, al campione del mondo 1982 Marco Tardelli, all’attore Ettore Bassi, ai giornalisti Andrea Pamparana e Myrta Merlino, al generale di Corpo d’Armata Giuseppe Governale, a don Tonino Palmese e agli attori Simone Luglio e Giovanni Santangelo. A ciascuno di loro verrà assegnato il prezioso scudo circolare realizzato dall’artista Lucio Minigrilli. L’appuntamento sarà impreziosito dalla colonna sonora a cura della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze.

Al Premio Scudo, per il suo valore, Ministero dell’Interno, Stato Maggiore della Difesa, Regione Toscana, Comune di Chianciano Terme, Provincia di Siena e Provincia di Arezzo, Camera di Commercio Arezzo-Siena, hanno conferito il patrocinio ed il supporto.

“Il teatro, il cinema, la televisione, possono essere strumenti efficacissimi per la difesa e la promozione della cultura della legalità – ha detto il presidente Eugenio Giani -. Avere in Toscana un premio come Il “Premio Scudo Chianciano” che celebra proprio i personaggi del mondo dello spettacolo, dell’informazione o dello sport che hanno portato e portano avanti ad alti livelli un impegno su questi temi, è pertanto per noi un motivo di vanto e di orgoglio. Per questo, la Regione Toscana, da sempre sostenitrice e promotrice della cultura della legalità, abbraccia e riconosce il “Premio Scudo” come un testimone di grandi messaggi di rispetto delle regole nella vita sociale, dei valori della democrazia, dei diritti di cittadinanza ma anche di coraggio, di lealtà e di senso di appartenenza allo Stato”.

“Un’edizione nel segno della memoria – dichiara Guido Albucci, presidente dell’Associazione Sicurart, promotrice dell’evento, sostenuta da numerosi enti ed istituzioni – in occasione del trentesimo anniversario di Capaci e via D’Amelio, a quarant’anni dall’omicidio Dalla Chiesa e dalla vittoria dell’Italia del calcio ai mondiali del 1982 in Spagna. Portiamo a Chianciano Terme alcuni protagonisti del mondo del cinema, della cultura, del giornalismo, del teatro, dello sport, dell’impegno civico e professionale, per una narrazione emozionale, ricca di significati e contenuti, nel ricordo di eventi che hanno profondamente segnato la nostra società e sono ancora vivi nella nostra memoria collettiva”.

“Ce n’è davvero per tutti i gusti – annuncia Arianna Gallo, aretina di Poppi al vertice del team di giovani che organizza l’evento – il pubblico di Chianciano potrà godere di una serata unica con ospiti speciali: ognuno di loro, a partire da un big del calibro di Giannini, presente grazie alla collaborazione di Alessandro Piepoli di Exclusive Agency, nel proprio ambito professionale non solo è un’autorità, ma si è anche distinto per aver onorato i principi di legalità ed il nostro Paese. Un parterre di rilievo assoluto, a rimarcare il prestigio che la manifestazione ha assunto nonostante sia alla seconda edizione. L’ingresso all’evento è libero, apriremo al pubblico il Centro Congressi Excelsior a partire dalle 16.30, con la previsione di tanti ospiti importanti sul palco e in platea che ci onoreranno della loro presenza”.

“Sono certo che – dichiara il Sindaco Andrea Marchetti – sia Chianciano Terme, sia il Centro Congressi Excelsior, sapranno accogliere e dare giusto risalto ai graditi e prestigiosi ospiti e alle istituzioni che interverranno, nel solco della nostra tradizionale capacità di accoglienza”. Rossana Giulianelli, assessore alla Cultura di Chianciano Terme, pone l’accento sul fatto che l’edizione 2022 sia “ancora più importante, poiché è dedicata al ricordo di un periodo particolarmente difficile del nostro Paese. Le stragi di mafia tinsero di sangue tante strade e piazze, ma il sacrificio di quegli uomini e donne delle istituzioni non è stato vano. A loro si devono i primi ed importanti risultati per scardinare il sistema mafioso e più in generale della criminalità organizzata”.

L'edizione 2022 del Premio è stata resa possibile anche con il contributo di