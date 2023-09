La Filarmonica Cortonese in Piazza Signorelli questo sabato

Sarà recuperato alle 18.00 il concerto del 30 giugno annullato per maltempo

Sabato 30 settembre alle ore 18.00 sarà recuperato il concerto della Società Filarmonica Cortonese inizialmente programmato per il 30 giugno e poi annullato per maltempo. L’iniziativa si svolgerà in Piazza Signorelli o, in caso di meteo avverso, alla stessa ora nella chiesa di San Domenico.

In questo modo si chiuderà ufficialmente la quattordicesima edizione della rassegna «Filarmoniche in Piazza», che ha visto esibirsi a giugno altre tre bande musicali: la Banda di Passignano sul Trasimeno diretta da Michele Francia, la Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Farneta diretta da Andrea Biagianti e il Complesso caratteristico “La Tramontana” di San Giustino Valdarno diretto da Daniele Castellucci.

La Banda di Cortona sarà diretta da Alessia Roccanti. All’interno del concerto conclusivo si svolgerà anche l’esibizione degli alunni dell’Istituto Comprensivo Cortona 1 che sono stati avvicinati alla musica d’insieme attraverso un progetto cui hanno partecipato gli insegnanti Roberto Boncompagni e Pier Luca Zoi.