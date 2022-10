La chef di Talla Francesca Bartoli premiata oggi a Firenze con il “5 Stelle d’Oro” per aver contribuito a diffondere la buona cucina nel mondo.



Il trofeo è conferito ai cuochi e agli chef che si sono distinti per aver contribuito a diffondere la buona cucina nel mondo. L’ambito premio è motivo di vanto e di orgoglio per tutta la categoria e lo è anche per tutto il territorio casentinese, ma in particolare per Talla dove Francesca ha la sua attività.

La sindaca Eleonora Ducci ha espresso le sue congratulazioni a nome di tutta l’amministrazione comunale.



“Sono molto orgogliosa di questo ennesimo traguardo raggiunto dalla nostra chef Francesca e dalla sua attività che ha le radici nel nostro territorio e che grazie ad una cucina sana, genuina, legata alla tradizione, continua a dare lustro a tutto il Casentino” ha commentato la sindaca di Talla e presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino Eleonora Ducci.

“Tramite l’AIC, l’associazione a cui sono iscritta, sono stata monitorata per un periodo di tempo, fino a quando non mi è stato chiesto di realizzare un piatto, ideato da me – racconta Francesca – questa volta ho scelto il pesce, ed ho cucinato il polipo arrosto con verdure di stagione, la salsa di maionese al wasabi e la gelatina di arance. Ho cucinato io e io ritirerò il premio, ma questi traguardi sono grazie al contributo di tutto il mio staff che ogni giorno mi supporta e mi aiuta nelle preparazioni dei piatti. Devo ringraziare anche Marco, la mia mamma, il mio babbo e la Franca. Il premio è un riconoscimento a livello nazionale ed internazionale e sono davvero felice di riceverlo. E’ per me uno stimolo, un motivo per continuare a migliorarmi”.