La “Camminata delle Farfalle” dedicata a Federica Canneti

“Camminata delle Farfalle”, domenica 13 novembre.

Dedicata a Federica Canneti e a “tutte quelle farfalle che hanno interrotto il loro volo”

“Con una grande unione di intenti, prende corpo una bellissima iniziativa dedicata a ‘tutte quelle farfalle che hanno interrotto il loro volo’. Per domenica 13 novembre è stata organizzata una camminata nei sentieri di Castiglion Fiorentino dedicata a Federica Canneti e a quelle tante, troppe vite spezzate nelle circostanze più disparate. La camminata è aperta a tutti e vedrà il coinvolgimento spontaneo di tanti amici della famiglia Canneti, delle Associazioni, dei Rioni, e della comunità Castiglionese e non solo oltre a tutte quelle persone che si vorranno unire in questo momento di riflessione collettiva”. Così il sindaco Mario Agnelli nell’annunciare la “Camminata delle Farfalle” di domenica 13 novembre dedicata, appunto, a “tutte quelle farfalle che hanno interrotto il loro volo”. Un’iniziativa, che vede il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino e di tanti enti e associazioni, nata all’indomani della tragedia che ha scosso un’intera comunità e che ha visto la morte di Federica, una giovane castiglionese dai mille interessi con un cuore grande e generoso sempre rivolto a chi vive una vita difficile in particolare, visto la professione da ostetrica che voleva intraprendere, alle gestanti e partorienti africane. E in ricordo di questa giovane donna e di tutte quelle persone che sono state strappate alla vita nelle circostanze più disparate, di concerto con la famiglia Canneti, è stata organizzata questa camminata di 10 chilometri perché Federica, ogni giorno, faceva sempre 10 km di corsa. Domenica 13 novembre sarà, quindi, la prima manifestazione che verrà ripetuta ogni anno in memoria di Federica e di tutti questi ragazzi che hanno perso la vita tragicamente. In caso di maltempo la camminata si terrà domenica 20 novembre. Partenza ore 9 da piazzale Garibaldi.