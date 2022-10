“Invisibili”, il video denuncia sulle reazioni avverse da vaccino anti Covid 19

Il video-denuncia sulle reazione avverse al vaccino anti Covid 19 sara’ proiettato sabato 15 ottobre alle ore 21 presso l’auditorium Aldo Ducci (sala Montetini) in via Cesalpino 53 ad Arezzo.

Il documentario contiene interviste ai danneggiati da vaccino Covid 19 e approfondimenti medici e giuridici senza censura.

Paolo Cassina, regista e autore del documentario prodotto da Playmastermovie, sara’ presente alla proiezione e rispondera’ alle domande del pubblico.

Il regista sara’ presente anche all’incontro organizzato nel pomeriggio di sabato 15 ottobre alle ore 17 in Piazza San Jacopo sempre ad Arezzo. Un incontro pubblico e libero mirato a trattare argomenti di attualita’.

L’ incontro di piazza è promosso dal gruppo apartitico di cittadini liberi “Conoscere per Scegliere” (ex No Paura Day Arezzo).

La partecipazione è gratuita, in diretta anche su Facebook