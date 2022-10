Incidente stradale a Pieve Stefano

Alle ore 7.15 di stamani in via Tiberina a Pieve Santo Stefano si è verificato un incidente stradale. Un’auto è uscita fuori strada. Coinvolte due persone, due uomini di 57 e 60 anni entrambi residenti nella zona.

Entrambi sono stati trasportati all’Ospedale Le Scotte di Siena, rispettivamente in codice giallo su gomma l’uomo di 60 anni e in codice rosso con Elisoccorso Pegaso 1 l’uomo di 57 anni.

Intervenuti Ambulanza della Misericordia di Anghiari, Automedica Sansepolcro, Elisoccorso Pegaso 1 e Vigili del Fuoco.

Per i rilievi presenti i carabinieri.