Incidente stradale a Castiglion Fiorentino, coinvolto un diciassettenne

Incidente stradale

Ieri sera poco prima della mezzanotte un ragazzo di 17 anni e’ rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Castiglion Fiorentino, in via Aretina all’altezza dell’incrocio tra la trafficata arteria e via del Pero, in zona Boscatello nel tratto della Sr71 verso Arezzo.

Il giovane era in sella al suo ciclomotore quando si e’ scontrato con un’auto. Il giovane e’ stato soccorso dagli operatori della Misericordia di Castiglion Fiorentino e trasferito in codice giallo all’Ospedale di Arezzo. Le sue condizioni non sono gravi.

I rilievi di legge sono stati svolti dalla Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino. La pattuglia era impegnata nei controlli notturni che i vigili urbani svolgono nel territorio, a maggior ragione in occasione di una serata di particolare come quella di Halloween.