Incidente mortale a Vitiano. La vittima e’ una giovane di 22 anni. Le urla del padre disperato

La scia di sangue che macchia le strade aretine ieri sera ha fatto l’ennesima vittima. Una giovane di 22 anni, di Castiglion Fiorentino, che viaggiava insieme al fidanzato su un’auto in direzione di Arezzo. La tragedia si e’ realizzata all’altezza del centro abitato di Vitiano, nel comune di Arezzo, qualche centinaio di metri prima del Bar Vecchio Mulino. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto sulle quali viaggiavano otto passeggeri, tutti giovani tra i 22 e i 37 anni. L’impatto e’ avvenuto intorno alla mezzanotte ed e’ stato devastante.

La giovane era a bordo di un’auto che procedeva con direzione Arezzo. Era seduta sul lato passeggero. Purtroppo si sono rivelate inutili tutte le manovre praticate per rianimarla: la ragazza è deceduta sul posto.

Sette le persone ferite, sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso: l’automedica di Arezzo, la Croce bianca di Monte San Savino Infermierizzata, l’ambulanza della Croce Rossa e l’ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino, l’ambulanza della Misericordia di Arezzo e l’ambulanza della Misericordia di Monte San Savino.

Tre feriti sono stati ricoverati in codice giallo all’Ospedale della Fratta. Due uomini (23 e 22 anni) ed una donna ( 22 anni); 3 ricoverati all’ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Due uomini (32 e 37 anni) ed una donna (32 anni); un ricoverato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso. E’ un 23 enne.

La strada statale e’ rimasta chiusa a lungo per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso, dei Vigili del fuoco di Arezzo e della Polizia Municipale di Arezzo.

La notizia dello spaventoso incidente, in un tratto tra i più pericolosi della Sr71, fin da ieri sera ha lasciato attonita la comunità di Vitiano. I residenti vicini al luogo dell’incidente sono stati svegliati dalle urla del padre della vittima giunto sul posto. Difficilmente dimenticheranno quel dolore che ha squarciato la quiete della notte. Un risveglio triste e doloroso ha investito la comunita’ di Castiglion Fiorentino: la morte di una giovane ventenne nel pieno degli anni, con i sogni invincibili dell’eta’, stroncati su una grigia strada gia’ nota per la sua pericolosita’. Una tragedia che si aggiunge all’elenco degli incidenti mortali che settimana dopo settimana avvengono sulle strade della provincia di Arezzo, come mai si era visto prima. Quante vittime della strada dovranno esserci ancora prima che le autorita’ competenti pongano rimedio a questa strage degli innocenti?