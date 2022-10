Incidente mortale a Sansepolcro

I mezzi del soccorso 118 sono intervenuti stamani alle ore 10:41 a Sansepolcro, in via del campo sportivo, per un incidente stradale.

Una donna di 65 anni ha perso il controllo della propria auto scontrandosi con varie autovetture parcheggiate.

Sul posto sono intervenuti ambulanza Infermierizzata della Misericordia di Sansepolcro. Per i rilievi la Polizia municipale, all’arrivo dei sanitari la donna è stata trovata in arresto cardiaco.

Nonostante le manovre di rianimazione attivate dai sanitari la donna è deceduta sul posto.