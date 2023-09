Inaugurazione del nuovo Municipio di Strada in Casentino

Taglio del nastro ieri pomeriggio alle 16,30 per il nuovo Municipio di Strada in Casentino, nel comune di Castel San Niccolò. Il programma della cerimonia prevede il ritrovo alle 16,30 il Piazza Piave per l’inaugurazione, con l’inizio della visita del piano terra e del nuovo ufficio del sindaco. Alle 17 sarà inaugurata la nuova Sala di Archivio Storico del primo piano, alle 17,15 invece è previsto il taglio del nastro per la saletta dei sindaci e la sala multimediale. Alle 17,30 nella Sala del Consiglio Comunale il Sindaco Antonio Fani illustrerà i lavori eseguiti.

A chiudere l’evento saranno gli Sbandieratori della città di Bibbiena con un’esibizione e un corteo finale. Le associazioni del comune, nella piazza del paese, offriranno un aperitivo ai presenti.

Tra le cariche istituzionali presenti, oltre al primo cittadino Antonio Fani parteciperanno il Presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri e il Prefetto Maddalena de Luca.

Si conclude così un importante lavoro di ristrutturazione del Municipio, iniziato nel 2019 e realizzato grazie a risorse stanziate dalla Regione per il miglioramento sismico degli edifici pubblici, un finanziamento statale per la progettazione, un mutuo CDP finanziato da un contributo GSE per migliorie energetiche e un finanziamento PNRR per allestimento sale interne. Infine sono stati utilizzati fondi comunali per le sistemazioni esterne e i nuovi arredi.