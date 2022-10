Inaugurato il prolungamento dell’acquedotto periferico di Campaccio fino alla località Balestro, a Castel Focognano

INAUGURATO IL PROLUNGAMENTO DELL’ACQUEDOTTO DI CAMPACCIO FINO A BALESTRO

Per la realizzazione dell’intervento sono stati investiti circa 65mila euro

Arezzo – È stato inaugurato questa mattina il prolungamento dell’acquedotto periferico di Campaccio fino alla località Balestro, a Castel Focognano (AR), realizzato da Nuove Acque, il gestore del servizio idrico integrato nell’area dell’Alto Valdarno. Grazie alla conclusione dei lavori, gli abitanti di Balestro saranno finalmente riforniti dall’acquedotto di Campaccio. Quest’ultimo già oggetto di significativi investimenti, eseguiti negli anni precedenti, per adeguare le sorgenti e le infrastutture a servizio dell’acquedotto. L’investimento per la realizzazione dell’intervento di estensione è stato di circa 65mila euro al quale, oltre Nuove Acque, hanno contribuito i cittadini di Balestro e l’amministrazione comunale di Castel Focognano.

Nello specifico, duranti i lavori per l’estensione della rete idrica è stata posata una tubatura in polietilene lunga circa 1 km e 200 metri. All’inaugurazione erano presenti il presidente di Nuove Acque Paolo Nannini, l’Amministratore Delegato di Nuove Acque Francesca Menabuoni e il vice sindaco di Castel Focognano, Marco Rosini.

“Siamo felici per aver inaugurato finalmente il prolungamento dell’acquedotto di Campaccio – dichiara Paolo Nannini, presidente di Nuove Acque – che da oggi servirà gli abitanti della località Balestro. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Castel Focognano e gli abitanti di Balestro che hanno contribuito in maniera importante alla realizzazione di questi lavori”.

“Nuove Acque continua a dimostrare la propria attenzione verso il territorio – spiega Francesca Menabuoni, Amministratore Delegato di Nuove Acque – proseguendo con i numerosi interventi già conclusi e tanti altri in cantiere, per portare una risorsa idrica di qualità nelle case di tutti gli abitanti presenti nella nostra area di competenza, dai comuni più grandi alle frazioni più piccole”.

“Si tratta di un giorno importante per i nostri cittadini – dichiara Marco Rosini, vice sindaco di Castel Focognano – che potranno godere dei benefici di questo importante intervento. Come amministrazione comunale, abbiamo svolto una serie di fondamentali incontri con i cittadini per chiudere il progetto di questo intervento atteso da tempo. A nome di tutta l’amministrazione comunale ringrazio Nuove Acque per la proficua collaborazione che continua”.