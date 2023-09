Inaugurato il nuovo Municipio: a Strada in Casentino una giornata di festa

E’ stato inaugurato ieri, domenica 24 settembre 2023, il nuovo municipio di Strada in Casentino dopo un lungo intervento di ristrutturazione e riqualificazione iniziato nel 2019.



Il progetto è stato realizzato grazie alle risorse stanziate dalla Regione per il miglioramento sismico degli edifici pubblici, ad un finanziamento statale per la progettazione, un mutuo CDP finanziato da un contributo GSE per migliorie energetiche e un finanziamento PNRR per allestimento delle sale interne. Infine sono stati utilizzati fondi comunali per le sistemazioni esterne e i nuovi arredi.



“Il Municipio è un simbolo del riscatto di tutta una comunità – ha commentato il sindaco Antonio Fani – il percorso di ristrutturazione del fabbricato ed il risultato ottenuto, rappresentano come il comune, la sua amministrazione e tutta la comunità, siano riusciti a risollevarsi da una forte crisi interna che, negli anni 2015-2021, ha coinvolto problemi di cassa, disavanzi importanti di bilancio, riorganizzazione amministrativa, eliminazione di centri di costo non più sostenibili, riqualificazione dei servizi come la scuola e la Casa di Riposo. Grazie alle autorità intervenute, al Prefetto Maddalena De Luca, al Presidente della Provincia Alessandro Polcri, l’ onorevole Tiziana Nisini, Vincenzo Ceccarelli in rappresentanza della Regione e molti sindaci del Casentino. Grandissima presenza di cittadine e cittadini fuori da ogni più rosea aspettativa. Un grazie va anche a tutti tecnici che hanno fatto parte del team di progettazione ed a tutte le ditte che hanno realizzato gli interventi e gli arredi. Gli sbandieratori di Bibbiena hanno coronato con la loro esibizione la magnifica giornata e infine voglio sottolineare il servizio significativo di tutte le associazioni del Comune, sia di Strada che delle frazioni che hanno lavorato insieme nelle cucine del Circolo Parrocchiale per offrire un’ottima cena a tutti gli intervenuti. Un grazie per il loro impegno che ha fatto toccare con mano una esperienza unica di collaborazione che sta a dimostrare l’avanzamento di un percorso di integrazione fra campanili che con determinazione l’amministrazione sta portando avanti dal 2019. Un valore aggiunto importante a tutta la manifestazione”.



Il primo cittadino ha poi annunciato che nella seconda parte del mese di ottobre il Municipio vedrà il trasferimento degli uffici e la ripresa della sua operatività e sarà quindi visitabile anche da tutti coloro che non hanno potuto partecipare alla visita prevista in occasione della cerimonia di inaugurazione.