Nota del consigliere Roberto Bardelli in memoria di Norma Cossetto

“Mercoledì 5 ottobre, alle ore 12:30, presso “Largo Martiri delle Foibe”, verrà depositato un mazzo di rose in ricordo di Norma Cossetto, nella giornata a lei dedicata ‘Una rosa per Norma Cossetto’. Con questo gesto vogliamo ricordare, insieme al ‘Comitato 10 febbraio’, la nobilissima figura della Medaglia d’oro al merito civile alla giovane studentessa Norma Cossetto, che nel lontano ottobre del 1943 pagò con la vita la sua fede nell’Italia. Venne sequestrata, torturata, violentata e gettata ancora viva in una foiba. Sorte che poi toccò anche ad altre migliaia di persone con la sola colpa di essere italiani. Diamo appuntamento a mercoledì 5 ottobre alle ore 12:30, presso “Largo Martiri delle Foibe”, via Petrarca angolo via Leone Leoni”.