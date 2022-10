Il Tennis Giotto ospita i Campionati Toscani Under12

L’importante manifestazione regionale riunirà gli otto migliori tennisti e le otto migliori tenniste del 2010

I Campionati Toscani si svolgeranno sui campi aretini di via Divisione Garibaldi tra sabato 8 e sabato 15 ottobre

AREZZO – Il Tennis Giotto ospita i Campionati Toscani Under12. La più importante manifestazione regionale rivolta ai nati nel 2010 prenderà il via da sabato 8 ottobre e vedrà otto ragazzi e otto ragazze confrontarsi sui campi di via Divisione Garibaldi con l’obiettivo di inseguire i titoli nel singolo e nel doppio. I sedici finalisti sono emersi da un circuito di cinque tornei che hanno impegnato centinaia di atleti di tutti i circoli toscani e che si sono sviluppati per l’intera stagione, permettendo di stilare una graduatoria e di andare a individuare i migliori che si sfideranno ad Arezzo.

I campionati prenderanno il via con la divisione dei partecipanti in due gironi maschili e due gironi femminili, con i primi due classificati di ogni raggruppamento che guadagneranno l’accesso alle semifinali di venerdì 14 ottobre. Le finali, invece, sono in programma il giorno successivo dalle 10.00. Il Tennis Giotto potrà vantare ben due ragazzi nel torneo maschile con Brando Andreani e Zeno Roveri che torneranno in campo a pochi giorni dalla grande gioia del terzo posto ai Campionati Italiani a Squadre e che saranno impegnati sia nel singolo che nel doppio. Il tabellone femminile registrerà invece la presenza di Bianca Vannelli che giocherà nel doppio Under12 insieme a Aurora Lusini dell’At Bibbiena. Il circolo aretino, in contemporanea con la manifestazione casalinga, sarà impegnato anche in altre categorie giovanili con Enrico Palumbo che vivrà una trasferta fino a Pistoia per disputare i Campionati Toscani Under10 e con Gianmarco Cartocci che si metterà alla prova a Castiglion Fiorentino nei Campionati Toscani Under14. «La stagione volge verso la conclusione con l’assegnazione dei titoli regionali giovanili – commenta il direttore generale Jacopo Bramanti. – Rinnoviamo il ringraziamento al Comitato Regionale che, dopo aver assegnato al nostro circolo l’organizzazione dei campionati toscani Under13 nel 2021, ha nuovamente riposto fiducia in noi con una manifestazione che permetterà di vedere in azione alcune delle maggiori promesse del tennis regionale».