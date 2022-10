Il Tennis Giotto festeggia due titoli regionali nell’Under 12

Il Tennis Giotto festeggia due titoli regionali nell’Under12

Il Campionato Toscano ha visto imporsi Zeno Roveri nel singolo e la coppia Andreani-Roveri nel doppio

La doppietta ha permesso al circolo di arrivare al cinquantaduesimo titolo toscano negli ultimi dodici anni

AREZZO – Il Tennis Giotto festeggia due titoli regionali tra le mura amiche. Il circolo aretino ha ospitato i Campionati Toscani Under12 che, per una settimana, hanno visto i migliori tennisti e le migliori tenniste del 2010 provenienti da tutta la regione sfidarsi nei vari tabelloni di singolo e di doppio. La manifestazione è terminata con una doppietta del Tennis Giotto che è riuscito nell’impresa di monopolizzare entrambi i tornei maschili.

Il successo più importante porta la firma di Zeno Roveri che ha meritato il titolo individuale al termine di una finale vinta per 6-2 e 6-0 contro Leonardo Biagioni del Ct Lucca, dopo essersi imposto in semifinale in un derby contro il compagno di circolo Brando Andreani. La seconda affermazione è arrivata nel doppio con gli stessi Andreani e Roveri che, in coppia, hanno vissuto un cammino impeccabile con cui sono riusciti a piazzarsi al primo posto nel girone regionale. Il resoconto dei Campionati Toscani Under12 ha riportato anche la vittoria di Bianca Francesconi del Ct Lucca nel torneo femminile che ha avuto la meglio in finale su Margherita Ferretti del Tc Sinalunga, dando seguito al primo posto ottenuto anche nel doppio dalla coppia Ferretti-Francesconi.

Il doppio trionfo ottenuto dal Tennis Giotto nei tabelloni maschili ha bissato e dato seguito ai successi ottenuti nel singolo e nel doppio nei campionati toscani Under11 nel 2021 e ha portato a cinquantadue il totale dei titoli regionali vinti nelle ultime dodici stagioni, incrementando un palmares che denota continuità di risultati di alto livello nel corso degli anni con atleti diversi e in diverse categorie. Un ulteriore motivo di soddisfazione per il circolo di via Divisione Garibaldi è rappresentato dal fatto di poter vantare ben due ragazzi tra i quattro migliori Under12 dell’intera regione, trovando nuova conferma del valore del gruppo di atleti del 2010 che in questa stagione avevano già ottenuto il titolo regionale a squadre e il terzo posto nel campionato italiano a squadre.