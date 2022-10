Il ragazzi del Liceo Colonna di Arezzo partecipano allo scambio culturale con il Liceo di Nizza

IL LICEO VITTORIA COLONNA PARTECIPA ALLA JOURNEE D’EUROPE AL LYCÉE SASSERNO DI NIZZA

Per il primo anno, gli alunni della Terza e Quarta dell’ EsaBac e del Linguistico del Liceo Vittoria Colonna di Arezzo partecipano allo scambio con il Liceo Sasserno di Nizza nella Journée d’Europe con il Christelijk Nassau College di Harderwijkuna

Journée d’Europe durante lo scambio con il Lycée Sasserno di Nizza, che ospita nella stessa settimana la settimana europea del gemellaggio, accogliendo i ragazzi italiani del Liceo Colonna con quelli anche del Christelijk Nassau College di Harderwijkuna nei Paesi Bassi, così da creare un incontro di europeismo a ampio respiro. Nella manifestazione del 10 ottobre 2022 gli alunni del Colonna hanno consegnato al preside del Lycée Sasserno M. Stéphane Huard una targa di commemorazione del Primo scambio tra aretini e nizzardi, mentre gli alunni dei Paesi Bassi hanno regalato dei bulbi di tulipano.

Al Liceo Colonna dunque si intensificano gli scambi con la Francia: dopo il soggiorno studio estivo Francété, che ha coinvolto 50 alunni del Liceo EsaBac in Costa Azzurra dal 10 al 18 luglio 2022, il Liceo Esabac Vittoria Colonna approda a Nizza e rinnova lo scambio con il liceo Notre-Dame des Minimes di Lione nel dicembre 2022. Destination Nice è il gemellaggio rivolto a un gruppo selezionato di studenti italiani, accompagnati dall’organizzatore e referente dello scambio prof. Badiali Massimiliano e dalla docente di francese prof.ssa Palazzo Angela. Lo scambio, coordinato dal preside dell’istituto M. Stéphane Huard, si svolge a Nizza, dove gli studenti del Colonna sono ospitati da corrispondenti del liceo francese. Lo scambio è particolarmente proficuo in quanto l’esercizio linguistico è intenso, in quanto la mattina gli studenti del Colonna sono in classe con i loro corrispondenti e la partecipazione alla vita scolastica fornisce ai liceali aretini preziosi spunti di riflessione di confronto tra le consuetudini e di conoscenza di usanze nuove. Nel pomeriggio ogni giorno sono previste varie attività culturali, come le visite ai luoghi più emblematici di Nizza, Place Masséna, Place Garibaldi, il castello Museo Chagall, Museo Matisse, Mamac, nonché attività sportive come competizioni tra squadre francesi, italiani e olandesi e perfino ludiche come il bowling a Grasse ecc.

Come scrive, l’organizzatore del progetto, prof. Badiali “Grande in uno scambio è il lavoro di preparazione, ma nulla è comparabile all’entusiasmo contagioso dei ragazzi, alla loro forza giovanile e vitale che come una trasfusione di energia dona l’entusiasmo nel gettarsi ancora nella bella avventura con la tranquillità del supporto dell’esperienza pregressa. Da oltre un decennio inseguo il sogno della mobilità scolastica, cerco di aprire le ali ai miei alunni, di favorire lo scambio di esperienze, di portarli fuori dall’aula stretta e limitata. Ogni volta parto con un’emozione diversa, più consapevole e matura”. Dal 6 al 13 dicembre 2022 sarà il turno delle classi 2L e 3L EsaBac, che parteciperanno al settimo scambio a Lione. Subito dopo tra il 1 e l’8 febbraio 2023, le 5L e 5F del Liceo Colonna si recheranno a effettuare un corso di formazione sul Baccaulauréat a Parigi.