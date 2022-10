Il progetto CAB – Collettivo Arezzo Ballet vive la seconda tappa a Sansepolcro

Domenica 9 ottobre si terrà una nuova giornata di audizioni con la direzione artistica di Stefania Pace

Il percorso vuole offrire agli allievi selezionati una preparazione per un futuro professionale nella danza

SANSEPOLCRO (AR) – Il progetto CAB – Collettivo Arezzo Ballet verso la seconda tappa. Domenica 9 ottobre, a Sansepolcro, è in programma una nuova giornata di audizioni per arrivare a costituire un nucleo di giovani ballerini in rappresentanza di più scuole del territorio a cui verrà proposto un comune percorso di alta formazione e di perfezionamento finalizzato a una futura carriera professionale. L’iniziativa, promossa dall’associazione Progetti per la Danza con la direzione artistica di Stefania Pace, è volta a raggiungere una duplice finalità: fornire agli allievi selezionati una preparazione specifica per il superamento di audizioni, casting e concorsi, e costituire un collettivo per la preparazione di veri e propri spettacoli da presentare in tournee in Italia e all’estero. Il tutto, con la collaborazione di alcuni dei migliori coreografi e insegnanti italiani.

Le prime audizioni sono state direttamente ad Arezzo e sono terminate con la selezione di sette ballerini per il futuro Collettivo Arezzo Ballet, facendo emergere un buon livello di preparazione a testimonianza della qualità della proposta coreutica in città. La volontà è ora di estendere il progetto anche nelle vallate e di proporre nuove giornate in cui allievi a partire dai sedici anni della provincia e delle province limitrofe potranno mettersi alla prova, con la prossima tappa in programma nei locali della scuola Tedamis di Sansepolcro. I futuri componenti del Collettivo Arezzo Ballet vivranno poi un percorso di perfezionamento che, da ottobre a maggio, si svilupperà attraverso due incontri al mese con un intenso e variegato programma didattico volto a fornire una preparazione complessiva per una futura professione nel mondo del ballo. Le lezioni di danza classica, contemporanea e moderna saranno infatti unite a laboratori coreografici, alla preparazione atletica, a seminari di storia della danza e teoria della danza, e ad approfondimenti utili in ambito lavorativo relativi a contratti, retribuzioni o fiscalità. Questi incontri saranno finalizzati anche alla realizzazione di produzioni originali d’insieme targate Collettivo Arezzo Ballet che saranno presentate in spettacoli in cui andare a concretizzare le emozioni di un vero e proprio percorso professionale orientato all’esibizione di fronte al pubblico. «La danza è un lavoro – ribadisce Stefania Pace. – Il progetto del Collettivo Arezzo Ballet parte da questa convinzione per proporre un percorso completo e complesso volto a valorizzare e far emergere le giovani promesse del nostro territorio».