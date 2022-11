Il PD di Arezzo aderisce alla manifestazione per la pace

IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL PD DI AREZZO ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE DI ROMA PER LA PACE

Questa guerra va fermata. Subito.

La pace rappresenta un valore fondante delle democrazie e della convivenza tra popoli.

Le violazioni del diritto internazionale e dei confini di uno Stato sovrano come l’Ucraina, aver calpestato qualsiasi regola di civile convivenza tra popoli, la violenza e le atrocità inaccettabili sui civili, donne e bambini, il rifiuto di ogni negoziato di pace, rappresentano solchi di disumanità che rendono impossibile non schierarsi e non lasciano spazio alla neutralità.

Siamo al fianco del popolo ucraino. Ora va fatto però, ogni sforzo diplomatico, in linea con l’Unione Europea e i nostri alleati, per far cessare la guerra e aprire un negoziato per costruire una pace che sancisca le ragioni delle vittime, dei profughi, riconsegnando una prospettiva di futuro e di ripartenza non solo ad un popolo ma a tutta l’umanità.

Per questo saremo presenti con molti iscritti, militanti, amministratori locali anche dal territorio della della provincia di Arezzo alla grande manifestazione nazionale per la pace di sabato 5 novembre promossa da sindacati, associazioni e tanta società civile.

Saremo a Roma per il popolo ucraino e per gli altri popoli oppressi, per l’Europa, e per il popolo italiano che chiede pace e un mondo in cui si possa convivere senza ricorrere all’uso della forza.

Saremo a Roma solo con la bandiera della pace insieme ad altre migliaia di associazioni da ogni parte del territorio nazionale.