Il Mercatale sotto i Portici di Via Roma con i sapori dell’autunno

IL MERCATALE: SABATO 5 NOVEMBRE SOTTO I PORTICI DI VIA ROMA

I sapori dell’autunno protagonisti dell’edizione di novembre.

Sabato 5 novembre torna sotto i Portici di via Roma, l’undicesima edizione della mostra mercato di prodotti agroalimentari locali, curata da Confesercenti Arezzo, con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Camera di Commercio di Arezzo.

Dalle ore 9 alle 19 saranno presenti dodici aziende aretine con i loro prodotti di stagione. I visitatori potranno trovare dai salumi del Casentino ai formaggi freschi e stagionati del Valdarno e Valtiberina, le marmellate ed i succhi con la frutta di stagione della Valtiberina, le noci, il vino novello oltre ai mieli, la cioccolata artigianale, la frutta e la verdura di stagione.

Protagonisti dell’edizione di novembre saranno naturalmente i prodotti per eccellenza dell’autunno come i tartufi freschi e le castagne fresche, trasformate e sciroppate, secche oppure macinate e poste in vendita con la loro preziosa farina.

“L’edizione del Mercatale” ricorda Confesercenti “non rappresenta solo un’occasione di acquisto di prodotti della filiera corta per le famiglie aretine ma anche per i tanti turisti che in queste settimane grazie ancora alla splendida stagione e alla promozione territoriale sono ospiti del nostro territorio e che ci auguriamo non mancheranno di visitare il nostro centro storico in occasione della Fiera Antiquaria”.