Il Club per l’UNESCO di Arezzo al MUMEC per la

Giornata Mondiale degli Insegnanti

Sabato 8 Ottobre dalle ore 10 alle ore 12 si terrà al MUMEC – Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo, in via Ricasoli n.22, in collaborazione con il Club per l’Unesco di Arezzo e con la presenza del Club per l’Unesco di Firenze e di Torino, la Giornata Mondiale degli Insegnanti. “L’insegnante – scriveva con la consueta efficacia comunicativa Piero Angela – è la persona alla quale un genitore affida la cosa più preziosa che possiede suo figlio: il cervello. Glielo affida perché lo trasformi in un soggetto pensante. Ma l’insegnante è anche la persona alla quale lo Stato affida la sua cosa più preziosa: la collettività dei cervelli, perché diventino il paese di domani.” Anche la Direttrice Generale dell’Unesco Audrey Azoulay, in occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti ne mette in rilievo l’importanza e responsabilità: Oggi – scrive – si celebra il ruolo fondamentale degli insegnanti nel potenziare il bagaglio cognitivo e morale degli studenti, assicurandosi che abbiano gli strumenti necessari per assumersi in futuro la responsabilità di se stessi, degli altri e del pianeta. Il Club per l’Unesco di Arezzo ed il Museo dei Mezzi di Comunicazione celebrano dunque la Giornata Mondiale con un convegno ad ingresso libero per un dialogo su scuola, educazione e didattica museale. La manifestazione vedrà lo svolgimento di una mattinata di confronto costruttivo e restituzione di buone pratiche progettuali alla presenza di Dirigenti Scolastici, Professori ed esperti in ambito di scuola, educazione e didattica museale. Si parlerà della scuola come il luogo delle prime relazioni sociali, che deve essere inclusivo e creativo, ponendosi come fine lo sviluppo e la crescita armoniosa di ogni individuo.