Il campionato toscano motocross 2023 dà spettacolo al Miravalle

Organizzazione esemplare del Moto Club Brilli Peri di Montevarchi

Assegnati i titoli del minicross e della classe 125 Junior

In una giornata iniziata sotto nuvole minacciose, che sembravano annunciare pioggia, e terminata sotto un tiepido sole autunnale, il motocross ha dimostrato, ancora una volta, di avere una casa ideale nel Miravalle di Montevarchi.

La settima e penultima prova del campionato toscano 2023, organizzata dal Moto Club Brilli Peri e animata dalla presenza di oltre 130 piloti, ha infatti offerto spettacolo ed emozioni ed ha fatto registrare anche un rilevante presenza di pubblico che si è goduto la giornata di sport dalle comode tribune, affacciate sulla pista. L’inattività pressoché totale dell’infermeria è un’altra voce attiva della giornata.

Non sono mancati né l’agonismo, soprattutto nelle categorie del minicross, con gare decisive per l’assegnazione dei titoli regionali, né la promozione giovanile dello sport, grazie alla formula Primi Passi, ideata proprio dal Brilli Peri ed esportata su scala nazionale; il progetto mette al bando la competizione più esasperata e consente a bambini di 7 anni, senza esperienza, di godere dell’assistenza e degli insegnamenti dei tecnici di Federmoto, compiendo una preziosa esperienza in circuito. Sette le bambine e i bambini presenti all’appuntamento di Montevarchi, messi tutti sullo stesso piano in una premiazione-festa finale, senza classifiche.

Nelle altre categorie del minicross si sono registrate le vittorie di Giulio Giomi (Husqvarna), 9 anni, di Cecina (LI), che si è imposto nella 65 Debuttanti e ha così portato a casa il titolo toscano 2023; di Nicolas Baldini (KTM), 10 anni e mezzo, di Vada (Livorno), nella 65 Cadetti, nuovo campione regionale; di Federico Sartini (KTM), 12 anni, umbro di nascita, toscano di licenza, nella 85 Junior, anch’egli campione 2023; e di Andrea Uccellini (Husqvarna), di Sansepolcro, nella 85 Senior, categoria in cui il titolo è andato a Fabrizio Orsi, 14 anni, lucchese del Monte Serra.

Passando alle ruote alte, i successi sono andati, nella Femminile, alla diciannovenne valdarnese Clarissa Tognaccini (KTM); al senese Davide Brandini (KTM), che ha così conquistato con una prova d’anticipo il campionato della 125 Junior; al fiorentino Andrea Cipriani (KTM), che ha firmato una brillante e perentoria doppietta nella 125 Senior; a Simone Lorenzoni (Honda) nella Over 40, classe MX2; a Vincenzo Spanò (Kawasaki), nella Over 40, classe MX1. Nel raggruppamento MX1 – MX2 si è imposto Andrea Gino Laurenzi (Gas Gas). Infine, nella formula amatoriale Challenge, vittorie per Alessio Piras (Kawasaki – MX1) e Alessio Nannicini (Honda – MX2).

Ora per il Moto Club Brilli Peri non c’è neanche un attimo di pausa: domenica prossima, 1 ottobre, a Miravalle, farà infatti tappa il quinto e ultimo round del Trofeo Centro Italia di trial.