Il 5 novembre a Roma per la pace

Partenze dei pullman da Arezzo, Valdarno e Valdichiana

La Cgil, insieme ad Arci e Anpi Valdarno e Arezzo per il disarmo, ha aderito alla manifestazione nazionale del 5 novembre a Roma promossa da Europe for peace. Pullman partiranno la mattina di sabato da Arezzo, dal Valdarno e dalla Valdichiana.

“Chiediamo al Segretario Generale delle Nazioni Unite – scrivono li organizzatori della manifestazione del 5 novembre – di convocare urgentemente una Conferenza Internazionale per la pace, per ristabilire il rispetto del diritto internazionale, per garantire la sicurezza reciproca e impegnare tutti gli Stati ad eliminare le armi nucleari, ridurre la spesa militare in favore di investimenti per combattere le povertà e di finanziamenti per l’economia disarmata, per la transizione ecologica, per il lavoro dignitoso”.