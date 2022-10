I Vigili del Fuoco si esercitano a Santa Barbara

CAVRIGLIA: IL SITO DI SANTA BARBARA DIVENTA SCENARIO PER ESERCITAZIONI DI EMERGENZA, COLLABORAZIONE ENEL – VIGILI DEL FUOCO

Cavriglia (Ar), 24 ottobre 2022 – L’area della centrale e della miniera Enel di Santa Barbara, oltre che luogo di energia e sostenibilità, è anche lo scenario ideale per esercitazioni specialistiche con simulazioni di situazioni di emergenza: è quanto avvenuto nei giorni scorsi grazie alla collaborazione tra l’Azienda elettrica e i Vigili del Fuoco attraverso un’attività che ha coinvolto la Colonna mobile regionale – Modulo speleo alpino fluviale dei VVF.

Il sito dell’impianto – individuato dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Arezzo Pietro Raschillà e da Marco Covani, responsabile SAF (speleo alpino fluviale) del comando provinciale di Arezzo, grazie alla consolidata collaborazione con Enel e alla disponibilità del responsabile siti termoelettrici di S. Barbara e Pietrafitta Paolo Tartaglia e del referente sicurezza della centrale Alessandro Biloghi – ha ospitato la giornata di esercitazione che ha permesso di simulare un soccorso in un contesto articolato e complesso. In particolare, durante le operazioni sono state testate e messe in atto le tecniche del reparto SAF, nonché le azioni di primo soccorso sanitario per il recupero e la stabilizzazione di una vittima, adattate al singolare ambiente del sito industriale di Santa Barbara.

Oltre al personale del Comando VVF di Arezzo, all’esercitazione hanno preso parte gli operativi dei Comandi di Firenze, Siena, Grosseto, Pistoia e Pisa. Nel dettaglio, durante lo svolgimento sono stati valutati i tempi, le modalità di attivazione e di invio della Colonna Mobile, oltre al livello di prontezza operativa del personale SAF che coinvolge le unità operative di Comandi provinciali diversi e necessita quindi di un alto livello di coordinamento e standardizzazione delle procedure, degli equipaggiamenti e delle attrezzature.

Per l’occasione è stato allestito anche un campo base, dove è stato predisposto tutto il materiale operativo a supporto del personale per la simulazione del soccorso. L’esercitazione è stata coordinata da Fabio Bargagna del Comando VVF di Pisa coadiuvato da Alessandro Mannelli del Comando VVF di Prato. Il Comandante di Arezzo Pietro Vincenzo Raschillà ha espresso apprezzamento per l’organizzazione ed il buon esito dell’esercitazione.