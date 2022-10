I ragazzi della Ginnastica Petrarca in luce nei campionati regionali di artistica

Cinque atleti della società aretina sono riusciti a centrare il pass per la Zona Tecnica Interregionale

La prova ha visto emergere Mattia Boncompagni che è arrivato secondo nella classifica all around

AREZZO – I ragazzi della Ginnastica Petrarca in evidenza al Campionato Regionale Individuale di artistica maschile. Cinque atleti della società aretina sono scesi in pedana nella seconda e ultima tappa di Montevarchi e, mettendosi alla prova tra diverse specialità, sono riusciti a centrare la qualificazione per la Zona Tecnica Interregionale in programma il 29 e 30 ottobre a Padova. La gara in terra veneta definirà la ristretta cerchia di ginnasti che meriteranno l’accesso alle successive finali nazionali in cui verranno assegnati i titoli italiani.

La gara regionale ha visto emergere soprattutto Mattia Boncompagni che, nella categoria Junior 2^ Fascia, ha centrato un ottimo secondo posto nella classifica all around frutto dei risultati nei diversi esercizi a corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra, denotando completezza e competitività. Nella categoria Senior erano presenti Pietro Badini che ha concluso al terzo posto alla sbarra, al terzo posto alle parallele e al quarto porto agli anelli, Leonardo Ercolani che si è piazzato terzo al corpo libero, quinto agli anelli e sesto alle parallele, e Francesco Castellitto che ha archiviato la prova con un primo posto agli anelli e con un sesto posto alle parallele, poi la squadra petrarchina ha fatto affidamento su Tito Mariottini tra gli Junior 3^ Fascia che ha meritato un doppio secondo posto a corpo libero e cavallo con maniglie. Il settore della ginnastica artistica maschile ha trovato soddisfazioni anche con la squadra Allievi Gold2 che ha concluso il campionato regionale al primo posto con Giulio Bartalini, Pietro di Marcello, Filippo Grateni e Biniyam Lanini che hanno ben figurato nelle diverse specialità a corpo libero, parallele, sbarra e volteggio, con un piazzamento che è valso l’accesso alla fase nazionale dall’11 al 13 novembre a Modena.

La Ginnastica Petrarca ha vissuto soddisfazioni anche nel Campionato Regionale Allieve Gold di ritmica che, a Montelupo, ha visto Linda Fiorucci festeggiare l’accesso alla Zona Tecnica. L’aretina ha gareggiato nelle Allieve 1^ Fascia e ha meritato il quarto posto nella classifica toscana finale in virtù della combinazione di esercizi a corpo libero, fune e palla, potendo così centrare l’accesso alla seconda fase in programma dal 21 al 23 ottobre. Questa prova ha visto scendere in pedana anche Caterina Falomi tra le Allieve 2^ Fascia che ha denotato una prestazione generale di buon livello ma che ha accusato qualche errore nelle diverse esibizioni a corpo libero, fune e palla che ha comportato il decimo posto finale.