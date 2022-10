Halloween: brividi in biblioteca

La notte di Halloween è da sempre uno dei momenti più attesi dai bambini, che possono travestirsi e giocare con la paura per esorcizzarla e trasformarla in un’esperienza divertente. Nell’attesa dell’evento, la Sezione Ragazzi della Biblioteca Città di Arezzo organizza una lettura di racconti nella penombra delle sue antiche mura, evocando streghe e fantasmi svolazzanti tra scaffali e volumi. Gli albi illustrati saranno scelti con cura per far vivere tante emozioni ai coraggiosissimi piccoli lettori.

L’appuntamento, rivolto a bambine e bambini dai 5 ai 7 anni, è per giovedì 27 ottobre alle 17. Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0575377913 o scrivendo una mail a ragazzi@bibliotecaarezzo.it