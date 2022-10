Grazie ai Poliziotti … ma il loro spirito di abnegazione va sostenuto.

La Segreteria Provinciale COISP di Arezzo, il Primo Sindacato dei Poliziotti nella provincia aretina, sottolinea il proprio riconoscimento agli Uomini e alle Donne della Polizia di Stato ed in particolare al personale della locale Squadra Mobile ed il suo Dirigente Dott. Sergio LEO.

La brillante e positiva attività posta in essere lo scorso fine settimana, relativa alla cattura di un rapinatore che, insieme ad un complice, aveva cercato di mettere in atto un furto presso un’abitazione della nostra città, è il risultato di un impegno encomiabile ed enorme professionalità.

A tali Poliziotti, che certamente riceveranno giusti riconoscimenti da parte dell’Amministrazione della P.S., va la nostra gratitudine per lo spirito di sacrificio e l’abnegazione posti costantemente in essere pur nella consapevolezza di espletare i propri compiti in uno stato di grave sofferenza dovuta ad un organico numericamente non adeguato e in mancanza di taluni appropriati strumenti tecnologici (telecamere intelligenti di contesto, speed dome e lettura targhe) di cui auspichiamo la Città di Arezzo potrà essere dotata quanto prima e che permetterebbero, come già succede in altre realtà italiane, migliori e sempre più incisivi risultati contro la criminalità.

Proprio con riguardo alla carenza di organico della menzionata Squadra Mobile è necessario tuttavia rappresentarne l’importanza. Vi è difatti il serio pericolo che la capillarità del servizio che il personale di tale Ufficio investigativo svolge contro le attività criminose possa gravemente scemare nel tempo, in quanto ad oggi, e da troppi anni, tale impegno è assolto solo grazie all’encomiabile dedizione e sacrificio di Poliziotti

numericamente sempre più insufficienti. Auspichiamo quindi una implementazione dell’organico di tale delicato settore investigativo, approfittando di un verosimile potenziamento della Questura che potrebbe concretizzarsi a fine anno e per il quale il COISP sta già facendosi sentire presso il Dipartimento della P.S., come ben sappiamo lo sta facendo ancor più il

Questore di Arezzo Dr.ssa Maria Luisa DI LORENZO che pure ringraziamo per il suo costante impegno volto a garantire una piena funzionalità di tutta la Questura.

La Segreteria Provinciale COISP di Arezzo