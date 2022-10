By

Grave incidente sul lavoro oggi in Casentino. Un uomo di circa 40 anni è rimasto ferito alla mano sinistra con una troncatrice all’interno di un’azienda.

L’incidente si è verificato questa mattina alle 10,30 circa all’interno dello stabilimento Polistamp, in via Dante Alighieri a Pratovecchio. L’operaio si è tagliato parzialmente tre dita della mano sinistra mentre lavorava in un’azienda al taglio di pezzi di pvc da riciclare. L’uomo ha riportato ferite alla mano mentre stava lavorando con una troncatrice.

A seguito dell’accaduto è stato dato l’allarme e sono stati chiamati i soccorritori dell’emergenza urgenza aretina della Asl Toscana Sud Est. Intervenuto sul posto personale sanitario di Bibbiena e la Misericordia. L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo in codice rosso.

Sono in corso indagini per ricostruire le cause di quanto successo: sul posto sono intervenuti gli operatori della medicina del lavoro del Pisll (prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro) della Asl e i carabinieri della compagnia di Bibbiena.