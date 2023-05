Grandi soddisfazioni per la compagnia aretina Cantiere Artaud e per il suo regista Ciro Gallorano

Ferrara, Bulgaria e la Biennale di Venezia:

le prossime tappe nazionali e internazionali della compagnia Cantiere Artaud

La compagnia, selezionata con la seconda Chiamata OFFline con il progetto dal titolo Crisalide su più di 350 proposte, sabato 13 maggio presenterà a Ferrara OFF Teatro L’eco della falena con Sara Bonci e Filippo Mugnai diretti da Ciro Gallorano, che ha curato anche le luci insieme a Federico Calzini. Lo spettacolo è una ricerca sul tempo ispirata alla vita e alle opere di Virginia Woolf.

Da Ferrara la compagnia spiccherà il volo fino a Plovdiv, in Bulgaria, dove rappresenterà l’Italia a “The Black Box Festival”. L’eco della falena, anche grazie al sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Sofia, chiuderà il festival internazionale giovedì 15 giugno alle 19:00 nella sala da camera del Teatro Drammatico di Plovdiv. Lo spettacolo, vincitore del Bando Opera Prima 2020, finalista a Direction Under 30 2020, selezionato a In-Box 2020 e 2021, finalista a CrashTest Teatro Festival 2021 e selezionato a “Differenti Sensazioni 2021/2022” International Performing Art Season XXXIV Edizione, continua a ricevere riconoscimenti. Accanto a Sara Bonci, al posto di Mugnai, nel cast ci sarà Davide Arena.

Con Crisalide il regista Ciro Gallorano è stato selezionato anche alla Finale della Biennale College Teatro 2023 del bando Regia Under 35 di Venezia. Il lavoro, in fase di creazione, che vede in scena Sara Bonci e Andreyna De La Soledad, verrà presentato in forma di primo studio il 26 giugno al Teatro Piccolo Arsenale di Venezia in un evento non aperto al pubblico.

Cantiere Artaud è una compagnia di ricerca teatrale fondata ad Arezzo nel 2016 da Sara Bonci e Ciro Gallorano. Nel 2020 è stata riconosciuta dalla Regione Toscana come giovane formazione di prosa. Quello di Cantiere Artaud vuole essere il luogo della riscoperta degli archetipi, dei valori catartici, secondo l’idea che la verità risieda nel simbolismo e nel rito. Allo spettatore viene chiesto di lasciarsi condurre dentro un labirinto fatto di silenzi magnetici e ombre, suoni primordiali e piccoli gesti che portano con sé una qualità poetica. Tra gli spettacoli più significativi, Il volto di Karin (2022), coproduzione Festival Opera Prima; Sarabanda onirica (2021), Premio Giuria EstroTeatro 2020 a Fantasio Festival di Regia; L’eco della falena (2020), vincitore del programma “Per Chi Crea” 2018 promosso dal MiBACT e gestito da SIAE.