Giovane madre perde la vita per le ferite riportate in un investimento stradale

Non ce l’ha fatta la giovane madre di 35 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto in via Romana ad Arezzo.

La donna,residente a Rapolano (Siena), e’ rimasta vittima di un investimento nel quale ha riportato lesioni gravissime alla testa che purtroppo sono risultate fatali.

L’incidente è avvenuto verso le 19 di ieri nei pressi della rotatoria. La donna era insieme alla famiglia, il marito e due figli piccoli. E’ stata urtata da un camper condotto da un sessantenne aretino. Tutto e’ avvenuto davanti agli occhi dei familiari della 35enne. Inizialmente le conseguenze per la donna non sembravano così gravi.

Poi il peggioramento nelle ore successive, oggi, martedì 25 ottobre, il precipitare del quadro clinico. Sulla dinamica dell’investimento rilievi della Polizia Municipale di Arezzo. La procura della repubblica di Arezzo con il pm Laura Taddei ha aperto un fascicolo.