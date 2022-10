Giornate di poesia contemporanea, domani il secondo appuntamento a San Giovanni Valdarno

Giornate di poesia contemporanea, domani il secondo appuntamento

Sabato 29 ottobre alle 18 alla Pieve di San Giovanni Battista si terrà l’iniziativa di promozione e condivisione della poesia organizzata dall’associazione Residenti in centro storico in collaborazione con l’associazione Liberarte e con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno.

L’Associazione Residenti in centro storico, in collaborazione con l’associazione Liberarte e il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, ha organizzato la seconda edizione delle giornate di poesia contemporanea.

Dopo il primo appuntamento di sabato 22 ottobre, domani, sabato 29 ottobre dalle 18 alle 19 nella Pieve di San Giovanni Battista, si svolgerà il secondo evento.

Autori provenienti dal territorio fiorentino, appassionati di poesia, leggeranno i propri scritti, intervallati da brani musicali eseguiti da maestri e dagli allievi dell’Accademia Musicale Valdarnese. Katia Ferri, Donatella Golini, Hilde March, Marco Simonelli, Massimo Vezzosi e Leonardo Gandi avranno l’occasione di far conoscere i loro componimenti confrontandosi con il pubblico presente

Durante questa seconda giornata verranno presentate due raccolte di poesie di recente pubblicazione “Saranno un luogo le vene” di Massimo Vezzosi e “Litania nervosa” di Marco Simonelli. Gli autori sono studenti della scuola di Elisa Biagini che ha sede a Firenze.

Docente di scrittura alla New York University Florence, Elisa Biagini ha pubblicato otto raccolte poetiche fra cui L’Ospite (Einaudi, 2004), Fiato. Parole per musica (Edizionidif, 2006), Nel bosco (Einaudi, 2007), The guest in the wood (Chelsea editions, 2013 – 2014 Best Translated Book Award), Da una crepa (Einaudi 2014; negli USA: Xenos books 2017; in Francia: Cadastre8zero 2018 Prix Nunc 2018) e Filamenti (Einaudi 2020). Ha curato e tradotto l’antologia “Nuovi poeti americani” (Einaudi) e “Non separare il no dal sì” (Ponte alle Grazie), una scelta di poesie di Paul Celan. Con Antonella Anedda ha pubblicato “Poesia come ossigeno. Per un’ecologia della parola” (Chiarelettere). I sui componimenti sono tradotti in più di quindici lingue e ha partecipato ad importanti festival italiani e internazionali.