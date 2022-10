Giornata Mondiale della Salute Mentale in programma lunedì 10 ottobre a Castiglion Fiorentino

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, in programma lunedì 10 ottobre , la dott.ssa Anna Giommoni, Dirigente Medico Neuropsichiatra Infanzia Adolescenza,

Responsabile UFSMIA Valdichiana Azienda USL Toscana sud est – Casa della Salute Castiglion Fiorentino via Madonna del Rivaio, sarà presente nei locali di piazza Verdi per illustrare le attività presenti alla Casa della Salute di Castiglion Fiorentino.

L’U.F.S.M.I.A ha sede presso la Casa della Salute di Castiglion Fiorentino e si rivolge ai minori 0 -18 residenti nei comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Marciano della Chiana e Lucignano.

Il Servizio è costituito da un’equipe multiprofessionale composta da:

Responsabile del Servizio

Neuropsichiatra infanzia adolescenza

Psicologa

Logopedista

Educatore Professionale

Il Servizio è aperto dal lunedì al venerdì e vi si accede con impegnativa del medico/pediatra, prendendo appuntamento tramite CUP.