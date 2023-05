Ghinelli: “Estra, grazie a Giovanni Grazzini e bentornato a Francesco Macrì”

“Voglio ringraziare Giovanni Grazzini per aver messo a disposizione la propria professionalità, con competenza e discrezione, garantendo così alla provincia di Arezzo di continuare ad essere rappresentata in Estra, in un momento di straordinaria difficoltà. Quando chiedemmo a Grazzini di mettersi a disposizione lo fecemmo proprio nella consapevolezza che serviva una presenza come la sua, competente e capace, in attesa che le nubi giudiziarie si schiarissero. Oggi, dopo l’assoluzione, Francesco Macrì ha ritrovato la sua piena agibilità e per questo, alla scadenza del naturale mandato di Grazzini che era entrato in sostituzione di Macrì, l’assemblea di Coingas ha scelto nuovamente il nome di Francesco Macrì. Questa scelta, alla luce della conclusione del procedimento giudiziario, era nelle cose e il voto dell’assemblea di Coingas lo ha opportunamente evidenziato.

Faccio quindi un in bocca al lupo a Macrì che torna in Estra per proseguire nel buon lavoro che aveva svolto in passato e sono altrettanto certo che la Città di Arezzo avrà nuovamente bisogno e piacere di coinvolgere ancora e presto Giovanni Grazzini nelle tante sfide che ci attendono nel futuro”.