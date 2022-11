Furto in negozio, denunciato un giovane italiano

I militari della Stazione Carabinieri di Foiano della Chiana a conclusione di attività di indagine nata da alcuni ammanchi di prodotti avvenuti in diversi occasioni presso un esercizio commerciale della zona, hanno segnalato in stato di libertà un giovane italiano per aver sottratto generi alimentari e denaro contante.

Tale indagine ha permesso di accertare che l’odierno indagato approfittando della distrazione dei dipendenti del negozio, avrebbe in diverse circostanze prelevato dalla cassa piccole cifre per acquistare in seguito dei beni, per un danno complessivo di poco più di 600 euro.