Fratelli d’Italia Arezzo “soddisfazione per la nomina del Senatore Patrizio La Pietra come Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura”

I vertici di Fratelli d’Italia Arezzo esprimono grande soddisfazione per la nomina del Senatore Patrizio La Pietra come Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura guidato da Francesco Lollobrigida.

“Un Toscano che entra a far parte della squadra di Governo capitanata da Giorgia Meloni in un settore quanto mai attuale e fondamentale come il comparto agricolo, in un momento storico nel quale la sovranità alimentare, la difesa del made in Italy, la salute e la sicurezza alimentare sono emergenze non più rinviabili.

Sarà certamente un punto di riferimento del territorio aretino essendo stato candidato nel collegio regionale che comprende la provincia di Arezzo, una provincia che basa larga parte della sua economia attorno alle attività agricole che sempre di più stanno sviluppando prodotti di eccellenza, con colture altamente specializzate e che hanno certamente bisogno di attenzione e investimenti per essere sostenute.

Patrio La Pietra, oltre che politico esperto e figura di primo piano all’interno di FDI toscana è anche un amico del gruppo dirigente aretino, a lui facciamo gli auguri di buon lavoro rendendoci disponibili a collaborare insieme per lo sviluppo economico del nostro territorio”.

Direttivo provinciale Fdi Arezzo