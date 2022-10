Laboratori Permanenti è Residenza artistica e culturale, ai sensi dell’art. 39, comma 2 lettera e, della legge regionale 21/2010, per il triennio 2022/2024 presso il Teatro Comunale di Monterchi e opera sul territorio della Valtiberina nel Comune di Monterchi, Sansepolcro, Pieve Santo Stefano, Sestino e Caprese Michelangelo.

Lo scopo delle Residenze artistiche è favorire lo sviluppo di un modello di sistema che persegua gli obiettivi di stabilire un rapporto creativo e attivo tra gli artisti e il territorio di riferimento, valorizzare le funzioni dei luoghi dello spettacolo quali spazi aperti alle comunità locali e di aggregazione sociale.

Dal 10 al 16 ottobre la compagnia Fossick Project sarà ospite in residenza al teatro di Monterchi; il duo composto da Cecilia Valagussa e Marta del Grandi, è risultato tra i vincitori della seconda edizione del Bando Portraits on Stage rivolto a progetti di spettacolo dal vivo dedicati al tema dell’arte figurativa ed elaborati da artisti e gruppi under 35.

Il duo sarà al lavoro sul progetto “ColoreInferno, Artisti spezzati dalla Grande Guerra 1914-1918” scelto, come affermato dagli stessi promotori del Bando, per l’originalità della proposta, per la ricerca messa in campo, per le risonanze del tema nel contemporaneo, per la particolare tecnica indicata per la realizzazione dello storytelling, di cui si intuisce la capacità evocativa.

“ColoreInferno” è un libro che raccoglie nove storie a fumetti ispirate ad artisti europei che hanno perso la vita durante la Prima Guerra mondiale. Le storie sono scritte da Ariel Macchi e illustrate da Cecilia Valagussa attraverso nove tecniche grafico-pittoriche, le rappresentazioni sono ispirate al lavoro e alla ricerca degli artisti trattati. L’idea del duo Fossick Project è quella di partire da questo libro per la creazione di uno spettacolo di musica e animazione analogica, scegliendo tre storie tra le nove presenti, con l’obiettivo di trasporle nel loro linguaggio pre-cinema dal vivo.

Il 16 ottobre alle ore 19.00 presso il Teatro Comunale di Monterchi il duo Fossick Project avrà il piacere di presentare il risultato di questa prima tappa del lavoro, per un primo riscontro con il pubblico.

Fossick Project è un duo formato dall’illustratrice Cecilia Valagussa e dalla musicista Marta Del Grandi. La loro collaborazione è iniziata nel 2016, quando le due artiste vivevano in Belgio e le ha portate a esibirsi in Italia, Belgio, Francia, India, Nepal e Thailandia. Inizialmente concepito come un setup per spettacoli di improvvisazione, la performance si è evoluta con lo storytelling come elemento centrale: ispirate dalla natura e dal mondo animale, hanno deciso di concentrarsi sul tema degli animali in pericolo di estinzione e di scrivere narrazioni visive e musicali che evocano le loro caratteristiche e fragilità. I loro spettacoli dal vivo consistono nell’animazione analogica di Cecilia sulla lavagna luminosa, sulla quale sposta i personaggi disegnati su ritagli di pellicola colorata e altri materiali come sabbia, acqua e piccoli oggetti. Marta scrive canzoni e brani strumentali in cui la voce si combina a synth, chitarre, beats e fieldrecordings dei luoghi in cui vengono prodotti gli spettacoli.