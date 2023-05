Festival dei Cammini di Francesco: conto alla rovescia per la manifestazione itinerante promossa dalla Fondazione Progetto Valtiberina

Conto alla rovescia per l’edizione 2023 del Festival dei Cammini di Francesco, manifestazione promossa dalla Fondazione Progetto Valtiberina incentrata su importanti tematiche quali la valorizzazione del territorio e la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Come già sperimentato nei tre anni precedenti anche il 2023 vedrà un Festival itinerante alla scoperta dei territori dell’Altotevere umbro e della Valtiberina toscana.

“Regole, autonomia e libertà”: è questo il tema del Festival dei Cammini di quest’anno che trae spunto dall’ottocentesimo anniversario della Regola Francescana, con focus sul ruolo delle regole e sul loro rapporto con l’autonomia e le libertà individuali nei diversi domini di conoscenza e sviluppo sociale. Il raggiungimento della libertà è strettamente connesso al concetto di autonomia, la quale, a sua volta, raggiungibile soltanto se si agisce all’interno di un perimetro fatto da regole volte a tutelare sé stessi, gli altri e l’ambiente. Il concetto di autonomia diventa ponte tra regola e libertà nella misura in cui è l’autodeterminazione dell’individuo e il rispetto delle regole comuni a garantire le libertà di tutti.

L’edizione 2023 prenderà il via sabato 27 maggio con il primo evento anteprima del Festival che si svolgerà nei primi due weekend di giugno, dall’1 al 4 e dal 9 all’11. Novità di quest’anno l’adesione del comune di San Giustino che va, così, ad aggiungersi a Sansepolcro, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Anghiari, Città di Castello e Citerna. Come ogni anno i numerosi eventi in programma vedranno la partecipazione di ospiti di spicco del mondo della cultura, dell’economia e del sociale chiamati a dibattere attorno al tema centrale della manifestazione. Fra le novità di quest’anno anche la prima edizione del Concorso internazionale di Composizione che prevede la creazione di una composizione musicale a tema francescano che verrà eseguita durante le giornate del Festival. Come ogni anno, poi, a corredo del Festivalnon mancheranno le escursioni alla scoperta dei luoghi più suggestivi della vallata umbro toscana organizzate dal Circolo degli Esploratori di Sansepolcro.

“Anche quest’anno il Festival dei Cammini ribadisce la sua territorialità grazie alla partecipazione dei centri del versante umbro e toscano che sono riusciti a lavorare in sinergia per l’organizzazione degli eventi” è quanto dichiarato da David Gori, presidente della Fondazione Progetto Valtiberina. “Questo rapporto di collaborazione fra comuni che è nato nell’ambito del Festival vorremmo allargarlo anche ad altre iniziative di interesse comune del territorio, tanto che proprio per favorire ciò è nato un tavolo di lavoro unico umbro toscano. Il tema a cui faremo riferimento quest’anno si ispira alla Regola Francescana di cui quest’anno ricorrono gli 800 anni dalla sua stesura: i vari ospiti che saranno presenti nelle varie tappe del Festival declineranno questo tema sotto numerosi aspetti, dalla famiglia, all’economia per passare al diritto e al rispetto delle regole umane. Per la prima volta, ci sarà l’adesione anche del comune di San Giustino, siamo contenti che stanno aumentando le partecipazioni al progetto del Festival; le istituzioni e le imprese del territorio stanno percependo questa manifestazione come un vero anello di congiunzione, sta nascendo un bel fermento attorno al Festival dei Cammini”.

“La nostra idea relativa al tema di quest’anno è nata dalla volontà di giocare attorno al concetto di regole e il loro rapporto con l’autonomia individuale e la libertà” ha dichiarato Marta Pasqualini, direttrice generale della Fondazione Progetto Valtiberina. “La volontà è quella di offrire uno spunto di riflessione per l’intera vallata su qual è il ruolo e quali sono le interconnessioni fra Regole, autonomia e libertà. Vedremo diverse discipline trattare l’argomento, dalla filosofia all’economia e scopriremo come queste interpretano i vari concetti”.

Il programma

Si parte Sabato 27 maggio con l’anteprima del Festival ad Anghiari: alle ore 21:00 in Piazza del Popolo andrà in scena lo spettacolo “Amore sacro, amore profano” di e con Alessandro Preziosi (evento a pagamento con prenotazione obbligatoria, costo biglietto 15 euro).

Giovedì 1 giugno (Anghiari)

Alle ore 18:00 in Piazza Mameli si terrà l’incontro da titolo “Il colore del saio. Regole e libertà della dottrina religiosa” alla presenza di p. Pietro Maranesi, p. Ugo Fossa, Annalisa Bini (domenicana) e Giovanna Cereti (clarissa). Alle ore 21:00 in Piazza del Popolo “Quali regole per una società più libera?”, incontro con Gherardo Colombo e Giovanna Zucconi

Venerdì 2 giugno (Sansepolcro)

Alle ore 17:00 è in programma “Restare fuori”, esperienza multimediale immersiva e itinerante in collaborazione con Acqua su Marte e Kilowatt Festival. Alle ore 18:00 il Chiostro di San Francesco ospiterà l’incontro “Le regole del bene comune e l’autonomia delle imprese” con Stefano Zamagni e Luigino Bruni. Alle ore 19:30 presso gli Orti urbani del Bastione Santa Lucia si svolgerà la tradizionale cena spettacolo a buffet dal titolo “Ricette e creatività: quando regole e libertà entrano in cucina”. A seguire, alle ore 21:30, presso gli Orti Urbani del Bastione Santa Lucia lo spettacolo serale “Dancefloor” con l’Orchestra di Piazza Vittorio (evento a pagamento con prenotazione obbligatoria. Biglietto cena + spettacolo: 40 euro, Biglietto solo spettacolo 15 euro).

Sabato 3 giugno (Pieve Santo Stefano)

Alle ore 18:00 presso le Logge del Grano l’incontro “La relazione tra libertà e responsabilità” con Franco Vaccari, presidente “Rondine. Cittadella della pace”. Alle ore 21:30 in Piazza Plinio Pellegrini spettacolo serale “Le parole della salute circolare” di e con Ilaria Capua e Antonella Attili.

Domenica 4 giugno (Caprese Michelangelo)

Alle ore 17:00 il Castello di Caprese ospiterà l’incontro “L’illusione della libertà” con Umberto Galimberti, mentre alle ore 18:00 si terrà il concerto con premiazione della prima edizione del Concorso internazionale di composizione. A chiudere le iniziative al Castello l’incontro alle ore 21:00 con Nicola Gardini.

Venerdì 9 giugno (Citerna)

Alle ore 18:00 in Piazza Scipione Scipioni si terrà l’incontro “Espressioni di libertà. Quando tutto è numero” con Piergiorgio Odifreddi. Alle ore 21:00 presso la Rocca di Citerna si svolgerà lo spettacolo serale di e con Stefano Mancuso e gli Eugenio in Via di Gioia

Sabato 10 giugno (San Giustino)

Alle ore 18:00 al Castello Bufalini l’incontro dal titolo “Nel nome del padre: da Abramo alla generazione Z” con Moni Ovadia e il prof. Matteo Lancini. Alle ore 21:00 presso Villa Capelletti a Colle Plinio lo spettacolo serale dal titolo “Laudato Sii” con Moni Ovadia e Giovanna Famulari

Domenica 11 giugno (Città di Castello)

Alle ore 17:00 presso il parco della Fondazione Hallgarten-Franchetti l’incontro con Annalisa Perino dal titolo “Le regole che aiutano a crescere” e laboratori per bambini in collaborazione con Malakos. Alle ore 18:00 in Piazza Matteotti tavola rotonda sulla sostenibilità con la partecipazione della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Alle ore 21:00 Piazza delle Tabacchine ospiterà Angelo Branduardi con lo spettacolo “Il Cammino dell’anima TOUR” (evento a pagamento con prenotazione obbligatoria. Costo biglietto 15 euro)

Per tutti gli eventi che non richiedono bigliettazione a pagamento l’ingresso è libero senza prenotazione fino ad esaurimento posti.

Tutte le info sui percorsi delle escursioni, sugli incontri di approfondimento e sugli spettacoli del Festival sono disponibili all’interno del rinnovato sito web dell’evento: www.festivaldeicamminidifrancesco.it.

Il Festival dei Cammini di Francesco 2023 sarà inoltre raccontato giorno per giorno via social, con post e aggiornamenti costanti sulla pagina Facebook e sul canale Instagram dell’evento.